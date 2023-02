Gran Hermano: Alfa rompió las normas con Camila y piden su expulsión

El veterano de Gran Hermano abrió la boca cuando no debía y rompió las reglas del juego, admitiendo su vínculo con el padre de Camila.

La casa de Gran Hermano sumó una intensa polémica con "Alfa" y los televidentes le exigieron a Telefe su expulsión del reality: el estallido se dio luego de que el veterano admitiese ante las cámaras su vínculo con el papá de Camila.

En una reflexiva charla con Camila el veterano "Alfa" se mostró emocionado al recordar su unión con el padre de la chica, para sorpresa de los seguidores de la competencia. “El día que yo me iba, me dijo ‘no me abandones, como se fue mi papá'... yo sentí que, las cosas que compartimos con el papá de ella, son muy fuertes y con increíbles”, expresó el participante más polémico del ciclo.

“Y hay videos, todo, desde hace bastante tiempo”, aseguró Camila. Dándole la razón, el otrora aliado de Romina Uhrig cerró: "Y son increíbles, son increíbles". Inmediatamente después de que se filtrase la charla en las redes sociales, cientos de tuiteros pidieron la expulsión de Walter "Alfa" Santiago como máxima sanción aunque, por el momento, la producción no se manifestó al respecto de la situación.

El inesperado enojo de Nacho y Marcos que hizo temblar a Alfa en Telefe: "Le revolearía una mancuerna"

Nacho Castañares y Marcos Ginocchio se enojaron con Walter "Alfa" Santiago, quien protagonizó varias situaciones polémicas en las últimas semanas. Los jóvenes participantes de Gran Hermano tuvieron un cruce que se viralizó en las redes y generó la reacción de los seguidores del programa de Telefe.

En la emisión del martes 7 de febrero, Nacho tuvo el primer cruce con "Alfa" cuando se despertó en horas del mediodía. "Doce y media no. 'Tora', doce y media. No vamos a ningún lado con doce y media", expresó "Alfa" en referencia al horario en que se despertó el joven. "Basta mierda carajo. Mierda carajo, como dice Mirtha", agregó.

Cuando se retiró del patio, Nacho expuso su bronca por los comentarios del participante de 61 años. "Qué denso que se pone. Le revolearía la mancuerna, te juro eh. Qué ganas de romper las pelotas que tiene", lanzó frente a la mirada de Romina. "Listo ya está", intentó calmarlo "La Tora".

Más tarde, mientras se encontraba en la pileta junto a Marcos, el sexagenario lo chicaneó con respecto a cómo se hacen los ejercicios en el gimnasio. "'El Primo' y Nacho, muy mal, entrenan en patas. Y se pueden dar un mancuernazo en el pie", advirtió Lucila. "Eso no es entrenamiento, lo que hace Nacho es un juego de playa", respondió "Alfa" picante.

Allí intervino Marcos para devolverle la chicana y emuló cómo entrena él de una forma graciosa. "Yo a los 20 años lo hacía con la de 30 kilos. Tengo 60, quiero ver con cuánto haces a los 60. Igual no es una competencia con vos, yo hago lo que se me canta a mí", volvió a arremeter. "¿Entonces por qué me decís? Si vos me estás diciendo que yo no entreno. No confundamos las cosas", señaló el salteño, quien a raíz de otro comentario de "Alfa" que nunca entendió, dijo: "¿Qué dice? ¡Por Dios!".