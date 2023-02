Alfa y Romina se declararon la guerra en Gran Hermano: "Que no coma"

Un nuevo enfrentamiento entre Walter "Alfa" Santiago y Romina Uhrig revolucionó la casa de Gran Hermano.

Walter "Alfa" Santiago y Romina Uhrig volvieron a protagonizaron un tenso cruce en Gran Hermano 2022 (Telefe). Esta situación dejó más que claro que la rivalidad entre los dos "hermanitos" parecería no tener vuelta atrás.

"Alfa" y Romina fueron inseparables desde el comienzo del reality. Sin embargo, desde su última pelea, en la que el hombre de 61 años acusó a la exdiputada de estar utilizando a sus hijas para dar lástima, su relación nunca volvió a ser la misma y este nuevo roce lo confirmó definitivamente.

Todo comenzó cuando "Alfa" se puso a cocinar pasta casera para todos sus compañeros. Fue entonces cuando Lucila "La Tora" Villar le advirtió que tanto ella como Romina iban a comer platos diferentes. "Yo voy a comer carne y Romi también", le avisó la joven. "Alfa" se tomó esto como un ataque y no tardó en quejarse.

"Mejor, que no coma, la boluda esa. Que no coma nada, mejor", dijo para las cámaras. Acto seguido, relató el paso a paso de su receta, mientras amasaba los fideos y cocinaba la salsa: "Acá estamos calentando la bolognesa, le agregamos filetto...". Miles de usuarios de las redes sociales defendieron a Romina, mientras otros se posicionaron del lado de "Alfa".

Horas atrás, "Alfa" había intentado reconciliarse con Romina y se acercó a darle un abrazo, aunque no le pidió disculpas. “Vení, dame un beso”, le pidió el hombre mientras la tomaba entre sus brazos, pero la exdiputada lo alejó y se mantuvo firme. "No. Está todo bien, pero no quiero hablar. Ya me dijiste todo lo que me tenías que decir”, le dijo Romina. "Alfa" insistió y le aseguró que esta situación le dolía y le angustiaba, pero Uhrig no dio el brazo a torcer y le contestó: “A mí me dolió más, 'Alfa'”.

Los dichos de Walter "Alfa" que lastimaron a Romina en Gran Hermano

"Alfa" estaba enojado con Romina y, en medio de una conversación, le señaló que estaba utilizando a sus hijas para ganar. "Con lo que vos te estás haciendo contra es con el tema de tus hijas. Como de víctima porque extrañás a las chicas… se ve cuando te pones a llorar y mostrás la foto”, la acusó.

Tanto "Alfa" como el resto de los "hermanitos" saben que para Romina, sus hijas son su punto más débil. La exdiputada se quebró en llanto al escuchar estas palabras de su compañero y le respondió: "Yo no me meto con tu hija ni con tu nieta. Te estás yendo al carajo, porque yo no expongo a mis hijas, no las utilizo. Pongo la foto para que mis hijas vean que las tengo siempre presente. No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa”.