Alfa anunció que se va de Gran Hermano: sorpresa en Telefe

El participante le notificó a la producción que abandona Gran Hermano luego de la eliminación de Maxi ante Ariel. La noticia cayó como un baldazo de agua fría en el reality de Telefe.

En la casa se viven horas muy calientes. Luego de la sorpresiva eliminación de Maxi ante Ariel, en el reality se presentó una situación verdaderamente sorprendente: un participante de Gran Hermano le anunció a la producción que se va del programa de Telefe y generó conmoción.

Luego de la polémica gala de anoche, en las redes sociales se conoció un video en el que Walter "Alfa" Santiago ingresó al confesionario para notificarle a Gran Hermano que abandona el programa. "Me dieron ganas de irme detrás de él para estar con mi gente, para ir...", dijo el hombre de 60 años desde el sillón.

Lo que por el momento no está claro es si se trata de una broma para los participantes. De acuerdo a diversos comentarios en Twitter, la producción de GH le propuso a "Alfa" simular que abandona la casa para recibir como premio una paella para comer en su cumpleaños, que tendrá lugar este martes 24 de enero. No sería la primera vez que esto ocurra en el reality, ya que en la edición del 2011 Cristian "U" hizo la misma broma por el "Día de los Inocentes".

Walter "Alfa" Santiago, triste en Gran Hermano tras la eliminación de Maxi y la permanencia de Ariel.

Además, y según muestra el video que fue viralizado en las últimas horas, la voz de Gran Hermano le indicó cuáles son los pasos a seguir para dejar la casa: "Perfecto. Durante el día de mañana, lunes, yo te voy a volver a llamar al confesionario para invitarte a que armes la valija". Y agregó: "Es como suele hacerse siempre cada vez que alguien deja la casa. Vas a ir por el caminito, por el sendero...".

El grito desde afuera que provocó una discusión entre Alfa y Camila en Gran Hermano

Todo sucedió en la cocina de la casa de GH. Mientras cocinaba, "Alfa" trató de calmar a Camila luego de que afuera gritaran "Tora, Camila te votó" y "Alfa, alejate de Camila". Por lo tanto, el hombre de 60 años le aconsejó a su compañera qué es lo que no debe hacer para poder seguir sobreviviendo en su estadía en el reality.

"Vos no le tenés que rendir pleitesía a nadie, a nadie... vos votás a quien se te cante el orto. No se lo decís a nadie porque nadie dice a quién vota. A mí me mandaron a placa siete veces, pero nadie me vino a decir 'che, yo te voté'. Aprendé un poco y escuchame cuando te hable...", comenzó Walter, a quien se lo notó muy molesto.

Asimismo, "Alfa" consideró que Camila no debe dejarse llevar por lo que gritan los fanáticos de Gran Hermano: "No podés estar en esa actitud 'ah no, sí, gritaron Camila...'. Me chupa un huevo... 'Che, ¿qué dijeron? ¿Camila me votó?'. Hacete la boluda como se hacen todos los boludos, Cami... yo no te digo lo que me parece, te digo lo que es. Acá nadie vota a nadie, nadie habla de nadie...".

Luego, el participante trató de explicarle a Camila qué es lo que deben hacer si vuelven a gritar: "Lo único que sé es que la próxima vez que digan 'Camila...'". Sin embargo, en dicho momento, la joven lo interrumpió y expresó: "No van a decir nada porque...". En dicho contexto, Walter se cansó y le hizo un tajante comentario: "Eh, bueno, gorda..., mañana van a decir 'Camila traidora porque habló de tal...'. Hacete la pelotuda... si vos no hablaste de nadie...".

"Pero yo la voté", advirtió la rubia, en referencia a que votó a Lucila "La Tora". Inmediatamente después, "Alfa" explotó de furia y lanzó: "Ay, me volvés loco, no se te puede hablar. Votaste o no votaste, me chupa un huevo, callate la boca. No tenés por qué decir 'che, yo te voté'. Y de ninguna manera, eh, porque ahí están agrandados y dicen 'che, yo sabía...'".

"Pero la gente de afuera ve todo", se defendió Lattanzio. "Sí, la gente de afuera también ve 'esta está pidiendo permiso, está pidiendo perdón, sacala'. Vos no tenés que pedirle perdón a nadie ni aclararle a nadie, pero no la querés entender. No, no la querés entender y no la entendés, no la entendés...", concluyó el hombre, quien se mostró poco tolerante con la situación.