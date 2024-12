Gran Hermano: a quién salvó Ulises, el líder de la semana, y a quién subió a placa.

Este jueves, y tras una reñida gala de nominación, Ulises, el líder de la semana en Gran Hermano comunicó su drástica decisión. Luego de que el resto de la casa emitiera sus votos en la gala del miércoles y dejara conformada una amplia placa, el cordobés tuvo que subir a una persona más y salvar a otra.

Durante el miércoles, la placa quedó conformada de la siguiente manera: Santiago (fulminado), Brian (fulminado), Andrea (fulminada), Luz (16 votos en contra), Chiara (13 votos), Sandra (11 votos), Luciana (10 votos) y Jennifer (10 votos). De este modo, Ulises tuvo que nominar a alguien más y salvar a uno de los nominados para dejar bien definido quienes son los candidatos a abandonar la casa el próximo domingo.

En un principio, Ulises anunció que subiría a Martina, ya que estaba seguro de que "no se va a ir" y siente que así no se arriesga tanto en su rol en la casa. Luego, dio a conocer que salvaría a Sandra, ya que tiene un gran vínculo con ella y esta vez jugaría con "el corazón" para tratar de "arreglar el lío que hizo en la casa".

Sin embargo, esta situación no salió como había esperado, ya que la producción decidió sancionar a Ulises. Precisamente, se escuchó en varias ocasiones que el líder había anunciado a quién bajaría de placa, motivo por el que anularon su decisión final. Por este motivo, la placa para el domingo quedó conformada por: Santiago, Brian, Marcela, Luz, Chiara, Jennifer y Luciana.

Escándalo en Gran Hermano: expulsaron a un participante por acosar a una compañera

Gran Hermano está atravesando por un escandaloso momento. En las últimas horas, un participante fue expulsado por haber acosado a una compañera. El hecho generó un enorme revuelo en las redes sociales que trascendió las fronteras de todo el mundo, y en cuestión de minutos, se convirtió en uno de los temas más comentados del momento.

Gran Hermano no solo es conocido en Argentina, sino que también tiene un enorme alcance en otros países, donde se realizan diferentes ediciones. Fue precisamente en la edición de Gran Hermano España en la que ocurrió este escándalo, que tiene en vilo a toda la televisión. Como es de público conocimiento, el programa tiene estrictas reglas y a la producción no le tiembla el pulso en situaciones de esta índole para tomar medidas drásticas, como expulsar participantes.

El expulsado fue un participante llamado Adrián, debido a su constante acoso hacia su compañera Maica. Antes de su expulsión, el jugador había sido advertido por parte de la producción, pero no modificó su comportamiento. "Ha ocurrido una vez, pero no ocurrirá dos veces. Si vuelve a darse una situación dentro de la casa, la persona que lleve a cabo este acto, será expulsada disciplinariamente", le comunicó la voz de Big.

Finalmente, la gota que rebalsó el vaso fue cuando Adrián le dijo a su compañera: "Yo no quiero hacerte bajar a ningún lado. Mejor no te bajes, no vaya a ser que te lleves una sorpresa y te hagas mujer". Luego, intentó besarla sin su consentimiento, lo que agravó aún más la situación. "Si me pongo pegado, se te caen las patas de lo nerviosa que te pones" fue otra de las frases que el participante le dijo a su compañera.

"Esta actitud intolerable de Adrián lleva a la organización de Gran Hermano a expulsarlo disciplinariamente”, explicó Big. Luego, lo llamaron al confesionario para darle la noticia: "Comentario fuera de lugar a Maica. Te advertimos seriamente que no pasaremos ninguna más, y lo has vuelto a hacer. La integridad de todos y la reinvasión del espacio personal son dos derechos fundamentales que hay que respetar, y en Gran Hermano los llevamos por bandera".

Además, el dueño de la casa señaló que "están terminante prohibidas las actitudes que comprometen la dignidad de una persona y más aún cuando la persona manifiesta que algo le hace sentir incómoda". Em este sentido, le señaló el concursante: "Y tú, Adrián, has pasado estas líneas rojas en varias ocasiones. Para nosotros es muy triste y muy duro tener que tomar decisiones como las que no han traído hasta aquí hoy, pero Gran Hermano es un programa respetuoso, responsable y un entorno seguro. Por tanto, te comunicamos Adrián que desde este momento estás expulsado disciplinariamente. Por favor, Adrián abandona la casa por la puerta de la derecha".