Gran Hermano 2022: Alfa quedó nominado y las redes estallaron de furia

"Alfa" fue nominado en Gran Hermano otra vez y los fanáticos del reality no contuvieron su bronca.

Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano (Telefe), quedó nominado una vez más por sus compañeros y miles de usuarios de las redes sociales manifestaron su enojo e indignación.

"Alfa" se consagró como uno de los preferidos por el público debido al buen trato que tiene hacia todos sus compañeros y porque se mantiene lejos de los escándalos. Sin embargo, algunos dijeron no sentirse cómodos con su presencia. Finalmente, quedaron nominados Nacho, Juan, Martina y "Alfa".

"Alfa" nominó a Juan, el participante más odiado de la casa actualmente, "porque me acusó de cosas que no tuvieron sentido" y a Nacho, "porque armó un grupo aparte con otros y creyeron que tenían la casa tomada y eran los ganadores".

Daniela nominó a Juan y luego a "Alfa", porque tuvieron "un desencuentro que rompió la poca relación" que tenían, en referencia a aquella vez que Walter le hizo un chiste y ella se largó a llorar. María Laura también nominó a "Alfa" y argumentó: "Porque me hace sentir incómoda y tiene actitudes que no me gustan".

Por último, Coti también votó a "Alfa" casi por descarte, porque prefería "que vaya él a placa antes que otra persona". A pesar de esto, de todos los nominados de la noche, Walter es el que menos votos en contra obtuvo, por ende, el que tiene menos posibilidades de abandonar la casa.

Las reacciones en las redes por las nominaciones en contra de "Alfa" en Gran Hermano