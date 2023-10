Graciela Alfano contó lo que nadie sabía de su romance con Maradona: "Hasta las 5.45"

La vedette habló sobre su relación con el histórico jugador de fútbol. Graciela Alfano contó un dato desconocido de su relación íntima con Diego Maradona.

Graciela Alfano es una actriz y modelo que comenzó su carrera en la década del '70 y que también brilló con su participación en el ciclo Bailando por un sueño como jurado del certamen. De esa manera, la vida privada de la artista cobró más relevancia mediática y por ese motivo sus recientes declaraciones sobre Diego Maradona llamaron la atención del público.

La exvedette acudió al ciclo PH, Podemos Hablar (Telefe), conducido por Andy Kusnetzoff, y participó de una consigna basada en recordar un episodio de su vida en el que haya dicho "Tragame Tierra". En ese momento, Alfano reveló cómo se conoció con Maradona y compartió cómo fue su romance a partir de un reportaje que le hizo para su ciclo de TV, El Periscopio. "La productora se hizo pasar por mí y se lo levantó mal, ‘vení al programa y después vamos a otro lado’, le dijo”, comenzó.

El conductor Andy Kusnetzoff le preguntó si la productora le había hablado a Maradona como si fuera la propia Alfano y ella respondió: “Sí, no sé el contenido de esa conversación, pero debe haber sido muy hot porque Diego vino muy hot y me tiró onda todo el programa. Me llaman de abajo y me dicen ‘señora, está el señor Maradona’. Tenía un oso gigante que decía ‘te amo’. Yo ya me había bañado, estaba en chancletas, en una joggineta horrenda. Bajo y le digo ‘Diego, ¿qué querés?".

"Quiero que lo hablemos", le respondió Maradona. Después de ese momento, según el relato de Alfano, se dio el comienzo de su romance con el 10: "Es ahí donde empieza el cuento que fuimos a hablar a la plaza San Martín hasta la 5:45”.

El duro relato de Graciela Alfano sobre un abuso en su infancia

"En ese momento se tapaba mucho y los niños sufrían por más tiempo ese tipo de situaciones. Yo pasé por todas las etapas, incluso hasta hoy. Puedo hablar de eso sin revivirlo. Se trata de eso, de saber que fue una experiencia, que dejó un aprendizaje, que dejó una persona con más herramientas por no quedar en el papel de víctima", contó Alfano en diálogo con Infobae. Y agregó: "Luego hay muchas cosas, pude hacer terapias y fui a grupos de ayuda, pero era bastante difícil porque era una persona famosa y tenía miedo si alguien lo contara en otro lado, entonces, tenía que ir con mucho cuidado. Uno tiene que tocar fondo para resurgir".

Graciela Alfano, sobre el cruce de Andrea Rincón y Belén Francese en Podemos Hablar

La artista presenció un fuerte cruce de Rincón y Francese en PH y contó cómo lo vivió: "Ella (Francese) pensó que había pasado algo que en realidad para Andrea no fue así. Tenían como dos posiciones encontradas pero en ese primer momento que se contó pasó de largo y luego de pasar unos diez minutos, Andrea se empieza a poner muy mal, se angustia y se pone como a llorar... Fue una situación angustiante para todos".