Gonzalo Heredia destapó el costado oculto de Adrián Suar: "No ganaste nada"

El protagonista de La 1-5/18: Somos uno, entre otras novelas de El Trece, habló cómo nunca de su relación con el dueño de Pol-Ka. Los actores compartieron varios proyectos televisivos.

Gonzalo Heredia luego de trabajar en exitosas novelas decidió replantearse sus tiempos laborales. El actor incursionó en la escritura, ya lanzó dos novelas, y tras su último trabajo en televisión, La 1-5/18: Somos uno. tomó la determinación de abocarse de lleno en la obra de teatro que escribió y estrenará muy pronto. Es por eso que se encuentra en la etapa de promoción del espectáculo y le concedió una entrevista a Tomás Dente en la que habló como nunca de su relación con Adrián Suar,

El artista visitó Noche al Dente y, además hablar de su carrera "vender" Cómo provocar un incendio, y repasar su historia de amor con Brenda Gandini, contó el vínculo especial que logró forjar con el gerente de programación de El Trece. El Chueco fue uno de los productores que más trabajo con Heredia y esa convivencia de años tuvo consecuencias.

"Adrián es una persona que quiero mucho", dijo Gonzalo sobre Suar. La afirmación causó sorpresa, ya que el rol del productor puede no ser el mejor cuando las tiras no cumplen con las expectativas esperadas. Sin embargo, según explicó el actor, Adrián tiene un gran capacidad en esas instancia. "Es una persona muy honesta, muy sincera, en las buenas y en las malas. Cuando en ciertos proyectos me han ido mal, fue muy honesto y me explicó por qué debía levantarse o correrse de horario el programa. Se habló y listo", remarcó el marido de Gandini.

"Pero también cuando pasaba algo que andaba bien, una seguidilla de éxitos como Mujeres de nadie, Socias, Valientes, Malparida, también había una charla en la que me decía 'tranquilo, eh, tranquilo que todavía no ganaste nada'", agregó y subrayó: "Es muy paternal en ese sentido. Y yo se lo agradezco". "Tal vez ese es el rol de un productor", indicó Dente pero Heredia le dio una respuesta contundente: "No todos".

Gonzalo Heredia contó la propuesta laboral más extraña que recibió

Gonzalo Heredia habló sobre las extrañas propuestas laborales que recibió en el último tiempo e impactó a todos al revelar cuál fue la oferta más insólita que le hicieron en su vida. A pesar de que Heredia es uno de las grandes figuras de la industria televisiva argentina, no solamente le llegan propuestas actorales. Recientemente, contó que un hombre lo llamó para cubrir un particular puesto de trabajo en la que nadie debía actuar y cuya condición principal era estar completamente desnudo.

Heredia estuvo presente en Noche al Dente, el ciclo que conduce Fer Dente en las noches de América TV, y le contó cuál fue la propuesta más rara que recibió. Al escuchar su historia, el presentador quedó boquiabierto. Rápidamente, el clip del momento se volvió viral en las redes sociales y miles de usuarios reaccionaron tan impactados como el conductor.

"Hay una cosa que a mi me quedó... se podría decir que es como un rubro que yo no sabía que existía. A mi me han invitado a cumpleaños, a fiestas pero nunca me han llamado para recitar poesía", indicó Dente en la introducción a su consulta. "¿Cómo fue esa vez que te preguntaron cuánto cobrás por ir a una fiesta a recitar poesía desnudo?", le preguntó el conductor.

"Esa era una condición también, hacer poesía desnudo", recordó Gonzalo, entre risas. Y explicó que la persona que lo llamó era un hombre adulto: "Era un señor que cumplía no sé cuantos años y había consultado con mi representante. La propuesta fue 'este señor llamó y él quiere saber cuánto cobrás por ir a leer al living de su casa poesía desnudo, él no te va a hacer nada'", cerró Heredia, ante la mirada atónita de Fernando.