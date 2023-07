La impensada propuesta íntima que recibió Gonzalo Heredia: "Era un señor"

Gonzalo Heredia recordó la extraña oferta laboral que recibió un tiempo atrás, cuando un hombre lo contactó para hacerle un insólito pedido.

Gonzalo Heredia habló sobre las extrañas propuestas laborales que recibió en el último tiempo y sorprendió a todos al revelar cuál fue la oferta más insólita que le hicieron. A pesar de que Heredia es un actor bastante conocido en la industria de la televisión, no solamente le llegan propuestas actorales. Recientemente, contó que un hombre lo llamó para cubrir un particular puesto de trabajo que nada tenía que ver con la actuación y cuya condición principal era estar completamente desnudo.

Heredia estuvo presente en Noche al Dente (América TV) y le contó a Fer Dente cuál fue la propuesta más rara que recibió. Al escuchar su historia, el conductor reaccionó impactado. Rápidamente, el clip del momento se volvió viral en las redes sociales y miles de usuarios reaccionaron tan impactados como el conductor.

"Hay una cosa que a mi me quedó... se podría decir que es como un rubro que yo no sabía que existía. A mi me han invitado a cumpleaños, a fiestas pero nunca me han llamado para recitar poesía. ¿Cómo fue esa vez que te preguntaron cuánto cobrás por ir a una fiesta a recitar poesía desnudo?", le preguntó Dente.

"Esa era una condición también, hacer poesía desnudo", recordó Gonzalo, entre risas. Y explicó que la persona que lo llamó era un hombre adulto: "Era un señor que cumplía no sé cuantos años y había consultado con mi representante. La propuesta fue 'este señor llamó y él quiere saber cuánto cobrás por ir a leer al living de su casa poesía desnudo, él no te va a hacer nada'", cerró Heredia, ante la mirada atónita del conductor.

Gonzalo Heredia besó en vivo a Fer Dente en Noche al Dente

Durante su visita al programa, Gonzalo Heredia también sorprendió a todos los televidentes al besar en la boca al conductor. Todo comenzó cuando el actor encaró a Dente y le recordó que él había besado a su esposa, Brenda Gandini. "Vos le diste un beso a Brenda", le recriminó. Lejos de negarlo, el presentador se agarró de la cabeza y le respondió, nervioso: "Uy... la puta madre...".

Heredia lo agarró de la cintura, se le acercó y le preguntó: "¿Pero por qué cerrás los ojos?". "Mirá que dijeron que sos el mejor chapador de las novelas. Entré en calor. Gonzalo... beso de artistas", bromeó Dente. Inmediatamente, se dieron un beso en la boca que generó furor entre todos los presentes en el estudio.