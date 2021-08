Gonzalo Bonadeo vs. Guido Bercovich en TyC Sports: "A las trompadas"

Durante un intercambio en la transmisión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el movilero tiró un chiste al aire que fue malinterpretado por muchos en las redes sociales.

En plena transmisión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por TyC Sports, Gonzalo Bonadeo y Guido Bercovich estaban en un intercambio informativo hasta que el conductor chicaneó a su colega mientras pasaban al aire uno de los viajes que realizaron juntos en avión, en el que el movilero se quedó dormido.

Entonces, quien lideraba la transmisión se burló de su viejo conocido y comenzó una charla picante entre ellos que terminó con un remate inesperado de "Berco" que muchos malinterpretaron a través de las redes sociales.

Gonzalo Bonadeo vs. Guido Bercovich en TyC Sports

Bonadeo: "¿Estás bien vos, físicamente y de sueño?".

Bercovich: "No, de ninguna de las dos... ¿Por qué?".

Bonadeo: "Sos un gran compañero de viaje y además sos tan minucioso que me llama la atención que el barbijo no te haya tapado las fosas nasales... Además, el ronquido... No estuviste disfrutando mucho del paisaje".

Bercovich: "No tenía interés y hay que aprovechar los tiempos para descansar, dormir. Todo es muy lejos, algunos tramos se disfrutan y otros se descansan. Hay que descansar donde se pueda y bueno, no celebro para nada esta invasión a la intimidad de uno cuando no está al aire, pero luego lo vamos a arreglar, a las trompadas...".

Bonadeo: "Bueno, vamos rápidamente al canotaje, ya vimos a Brenda Rojas...".

La larga relación laboral que une a Bonadeo y a Guido Bercovich

Más allá de este diálogo particular al aire, lo cierto es que los dos comunicadores se llevan muy bien y ya suman más de una década trabajando juntos en el canal deportivo de cable. De hecho, condujeron el programa #Bonadeo recientemente y compartieron otros ciclos anteriormente también.