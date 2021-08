Cuándo juega el básquet de Argentina ante Australia, por los Juegos Olímpicos Tokio 2020

A continuación, el repaso completo de cuándo juega la Selección Argentina de básquetbol ante Australia en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los detalles a tener en cuenta.

La Selección Argentina de Básquet dio un gran paso en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El pasado domingo, en horas de la madrugada en Argentina, el conjunto de Sergio Hernández logró un gran triunfo ante Japón, por 97 a 77, en un partido correspondiente a la última fecha del Grupo C. De esa manera, se aseguró el pase a los cuartos de final del certamen, en el que se medirá con Australia. Pero, ¿cuándo es el partido y a qué hora verlo en vivo?

En las últimas horas, la FIBA realizó el sorteo correspondiente de los cuartos de final. Tras el mismo, se conoció que la Albiceleste irá frente al seleccionado de Oceanía. Por otra parte, Eslovenia y Alemania; Italia y Francia; y España y Estados Unidos -dos de los favoritos- también medirán fuerzas en un cuadro sumamente complicado.

Será la segunda vez en el mes que la Argentina se enfrentará a Australia. La última tuvo lugar el pasado 11 de julio, en un partido sumamente peleado y complejo. Aquella noche, que tuvo lugar en Las Vegas (Estados Unidos), los dirigidos por Hernández le ganaron 87 a 84 nada menos que en la última jugada del encuentro.

Facundo Campazzo y Luis Scola, jugadores claves en la Selección Argentina de Básquet durante los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Cuándo juega la Selección Argentina de básquet vs. Australia por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020

La Selección Argentina de básquet chocará con Australia este martes 3 de agosto, desde las 9 horas de la mañana de Argentina (21 horas en Japón), por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El ganador de dicha instancia se medirá con el vencedor del duelo entre España y Estados Unidos.

Los días y horarios de los restantes partidos de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Lunes 2/8 a las 22 horas de Argentina: Eslovenia vs. Alemania

Martes 3/8 a la 1.40 horas de Argentina: España vs. Estados Unidos

Martes 3/8 a las 5.20 horas de Argentina: Italia vs. Francia

Por dónde se puede ver el partido de la Selección Argentina de básquet vs. Australia por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020

El partido de la Selección Argentina de básquet se medirá con Australia y se podrá ver en vivo a través de las pantallas de la TV Pública, DeporTV, TyC Sports y TyC Sports Play.