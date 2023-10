Georgina tuvo un accidente en vivo y Telefe no la sacó del aire: "Sigan grabando"

La conductora de A La Barbarossa sufrió un incidente en su programa y lanzó un comentario que impactó a todo su equipo.

Georgina Barbarossa sufrió un accidente en vivo y tuvo una inesperada reacción. La conductora de A La Barbarossa demostró su experiencia al frente de programas y se libró de una incómoda situación con una frase que dejó boquiabiertos a sus compañeros y los televidentes de Telefe.

Georgina regresó a su ciclo matinal esta semana luego de ausentarse toda la semana pasada por haber padecido fuertes dolores por la operación que se realizó en su rodilla. "Me aguanté siete años. Yo me rompí la rodilla cuando me caí, y desde entonces me fui aguantando y la fui estirando. Me tendría que haber operado hace un año, pero bueno, me hice la gila porque no quería ir a quirófano. No me miren así, ¿Quién quiere ir a un quirófano? ¡Vamos!", contó en el ciclo al explicar los motivos por los que pospuso la intervención.

La actriz fue recibió un regalo en la previa del Día de la Madre. A la presentadora se la vio muy emocionada con el presente que le enviaron sus hijos, Tomás y Juan Lecuna. ¡Ay, qué lindo!”, expresó Georgina, antes abrir el paquete obsequio que le llegó. Pero de inmediato comenzó a toser sin parar.

“Me lo abrís, ¿por favor?”, le pidió a Analía Franchín, quien se encontraba a pocos metros de ella, mientras le entregaba la caja. Y ante la imposibilidad de dejar toser, la conductora señaló: “Me estoy ahogando”, mientras se llevaba una mano a la cara y hacía señas con la otra para indicar que no podía hablar.

“Tragué mal”, exclamó Barbarossa y luego le hizo una broma a su equipo para relajar la situación. “Si me ahogo, sigan grabando, que es rating”, remarcó y desencadenó la risa de todos los presentes. Finalmente, bebió un poco de agua de su copa y continuó con el programa.

Georgina Barbarossa se sacó en Telefe e hizo una fuerte acusación a Susana Giménez

Susana Giménez es una de las divas máximas del espectáculo argentino y por ese motivo su vida privada tiene una gran relevancia en los medios. De esa manera, se sabe que la celebridad tiene una vida repleta de lujos y también se conoce que en su chacra de Punta del Este tiene un sinfín de perros a los que ama. A pesar de que todos suena bien, Georgina Barbarossa encontró un problema en esa realidad y decidió lanzar una fuerte frase al aire para criticarla.

Pía Shaw es panelista de A la Barbarossa desde hace meses y en la última emisión del ciclo de Telefe se ausentó del estudio para ir a entrevistar a Susana en Punta del Este. Durante la espera al reportaje, Georgina y los restantes miembros de su panel -Analía Franchín, Nancy Pazos, Paulo Kablan y Lío Pecoraro- hicieron comentarios sobre la vida de la diva y protagonizaron un divertido debate, fiel al espíritu alegre del ciclo.

“No es que la echamos a Pía, fue enviada especialmente para una nota exclusiva con la diva número uno, la diosa, la mejor de todas: la señora Susana Giménez”, comenzó la conductora de Telefe. Después de esa presentación, cada miembro del panel dijo qué le preguntaría a Su y, como acotación final, Georgina soltó una picante frase: “Me gustaría que Susana, además de los perritos que tiene, recogiese perritos de la calle, más”.

Si bien esa frase sonó algo tajante por parte de Barbarossa, las primeras palabras que tuvo hacia la diva dejaron en claro que no existe animosidad personal con la diva, sino que solo hizo una apreciación sobre lo que ella haría si tuviera un parque del tamaño de la chacra La Mary.