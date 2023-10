América TV: Pamela David se olvidó el micrófono abierto y pasó un papelón en vivo

La famosa conductora hizo un comentario fuera de lugar al aire de su programa y se olvidaron de apagarle el micrófono desde producción.

Pamela David hizo un desafortunado comentario en vivo y quedó expuesta por un micrófono abierto. La famosa conductora pensó que ya estaba en la pausa publicitaria, pero se llevó una sorpresa al enterarse que la producción aún no había apagado el dispositivo y sus dichos quedaron expuestos.

La situación se dio al aire en Desayuno Americano, ciclo que conduce en América TV. Precisamente, en la emisión de este martes 10 de octubre, la conductora recibió como invitado a Sergio Massa, el candidato a presidente de Unión por la Patria. Sin embargo, hacia el final del ciclo, se dio la situación que no tardó en volverse viral.

"Chau, hasta mañana. Un beso. Gracias, Sergio", se despidió David del programa. Sin embargo, mientras pasaban la placa final del programa, le quedó el micrófono prendido y lanzó un fuerte comentario que rápidamente fue adjudicado a Jésica Cirio. "No te puede hacer llorar", opinó Pamela y de inmediato cortaron la emisión.

Este comentario fue relacionado a Cirio, quien el pasado fin de semana habló de su separación de Martín Insaurralde y del escándalo que protagonizó el ex Jefe de Gabinete de la provincia de la Provincia de Buenos Aires por la filtración de fotos en un yate con Sofía Clerici. Sin embargo, hasta el momento, la conductora no dijo nada al respecto todavía sobre este exabrupto.

Pamela David sorprendió a todos con su revelación: "Le cuento a la gente"

Pamela David abrió su corazón e hizo una revelación sobre su vida. La conductora de América TV confesó un momento muy especial que vivió en familia y que tocó fibras muy especiales en ella.

Al inicio de la emisión de Desayuno Americano de este lunes 2 de octubre, el ciclo que conduce por la señal de su esposo, Daniel Vila, Pamela contó detalles de su primera peregrinación a Luján. El pasado sábado 30 de septiembre, algunas personas creyentes realizaron la caminata anual para visitar a la virgen de Luján, y David fue una de las religiosas que decidió emprender el desafío.

"Mi hermana fue una primera vez a pedir, la virgen le cumplió, fue a agradecer la segunda vez. Fue también una tercera vez y ahora ya lo hace como hábito cada año", empezó. Luego, sumó: "Este año yo me fui a llevar a mi hijo Felipe que jugaba al fútbol. Estaba vestida de forma deportiva pero con zapatillas no acordes. Estaba vestida cómoda pero no con el calzado adecuado. La cancha estaba cerca de la iglesia Santa Rita donde estaba mi hermana. Ella ya estaba por salir con los colectivos que te llevan hasta General Rodríguez".

Luego, aclaró: "Le cuento a la gente que no hace falta que lo hagan desde Liniers, hay distintas paradas. Yo sé que me gustó mucho hacerlo así porque llegué con fuerza y alegría. Hice todo el ritual de escribir los pedidos, disfruté de la basílica. Entonces, si vas por primera vez me parece importante que no te lastimes (el cuerpo). No es necesario. Está bueno hacerlo y la próxima será desde Moreno. Pero lo súper recomiendo porque es algo hermoso".

Finalmente, sentenció visiblemente emocionada: "Cuando hablé por teléfono con mi hermana, ella me dijo que tenía un par de zapatillas de más así que lo pude hacer. Yo creo mucho en los mensajes. La organización es espectacular, hay muchos jóvenes acompañando. Hay un trabajo increíble, todos van con fe y hay una energía increíble". Luego, finalizó: "Seguramente, mucha gente de la que fue siente dolor, tiene algún problema personal pero, sin embargo, la fe es como que limpia toda esa tristeza y ese dolor. Y realmente te sentís mejor".