Georgina Barbarossa se sacó en Telefe e hizo una fuerte acusación a Susana Giménez: "Me gustaría"

La conductora de televisión chicaneó a la diva con una fuerte crítica. Georgina Barbarossa soltó una fuerte frase sobre una actitud de Susana Giménez.

Susana Giménez es una de las divas máximas del espectáculo argentino y por ese motivo su vida privada tiene una gran relevancia en los medios, gracias al exitoso ciclo de TV que condujo durante décadas desde finales de los 80. De esa manera, se sabe que la celebridad tiene una vida repleta de lujos y también se conoce que en su chacra de Punta del Este tiene un sinfín de perros a los que ama. A pesar de que todos suena bien, Georgina Barbarossa encontró un problema en esa realidad y decidió lanzar una fuerte frase al aire, a modo de crítica.

Pía Shaw es panelista de A la Barbarossa desde hace meses y en la última emisión del ciclo de Telefe se ausentó del estudio para ir a entrevistar a Susana Giménez a Punta del Este. Durante la espera al reportaje, Georgina y los demás miembros de su panel (Analía Franchín, Nancy Pazos, Paulo Kablan y Lío Pecoraro) debatieron sobre la vida de la diva de la televisión y protagonizaron un divertido debate, fiel al espíritu alegre del programa. A pesar de esa realidad, en ese momento la conductora fue tajante en su descargo sobre Susana.

“No es que la echamos a Pía, fue enviada especialmente para una nota exclusiva con la diva número uno, la diosa, la mejor de todas: la señora Susana Giménez”, comenzó la conductora de Telefe. Después de esa presentación, cada miembro del panel dijo qué le preguntaría a la diva y, como acotación final, Georgina Barbarossa soltó una picante frase sobre Giménez: “Me gustaría que Susana, además de los perritos que tiene, recogiese perritos de la calle, más”.

Si bien esa frase sonó algo tajante por parte de Barbarossa, las primeras palabras que tuvo hacia la diva dejaron en claro que no haya animosidad personal de la conductora hacia la diva, sino que solo hizo una apreciación sobre lo que ella haría si tuviera un parque del tamaño de la chacra La Mary.

