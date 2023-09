Arde Telefe: Analía Franchín le pegó a Georgina Barbarossa y se vio todo en vivo

Nunca antes visto: Analía Franchín le pegó en vivo a Georgina Barbarossa, la conductora de Telefe. Qué pasó y por qué se llegó a este momento.

Analía Franchín es panelista del programa de Georgina Barbarossa, A la Barbarossa. Y en este envío, que va de lunes a viernes por Telefe, ocurrió un hecho insólito: la conductora recibió un golpe por parte de su compañera, generando conmoción en los televidentes. "¿Sos tarada?", exclamó la líder del ciclo.

Mientras se desarrollaba el programa con normalidad, Analía Franchín notó que Georgina Barbarossa tenía una mosca en la cabeza. En ese momento, y para sorpresa de todos, la panelista tomó una decisión que no le gustó para nada a la conductora. ¿Qué fue lo que pasó? Le pegó con una carpeta en la cabeza para que el insecto se vaya.

Los demás panelistas explotaron de risa e incluso Analía Franchín sonrió ante lo ocurrido. Sin embargo, la que no se lo tomó bien fue Georgina Barbarossa, quien le reprochó a su compañera: "¿Sos tarada? ¿Cómo me vas a pegar?". El momento cobró notoriedad de inmediato y se hizo viral con el correr de las horas.

“Pero, ¿qué tenía? ¿Una mosca? Pero ¿cómo me vas a pegar? ¡Dame! Estúpida”, continuó Georgina Barbarossa, quien acto seguido no dudó en arrojarle un papel a Analía Franchín en señal de "venganza". Más allá de que fue un momento divertido para los televidentes, la incomodidad invadió el estudio de Telefe.

Una figura de A la Barbarossa se va del programa

Noe Antonelli habló sobre su salida de A la Barbarossa en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas y explicó los motivos de su decisión. "¡Qué difícil! Yo no voy a estar más en el programa por un tiempito, tengo muchas cosas personales a las que dedicarle tiempo y enfocarme. Me da un poco de pena porque uno comparte todas las mañanas desde hace mucho tiempo, voy y vuelvo porque esto es por un tiempito", comentó la periodista. Y sumó: "Georgina a la mañana, Sergio Goycochea a la tarde y ahora me sumé al programa de los lunes a la noche en Telefe. Estaba viviendo un poco en piloto automático, y no me gusta. Fue una decisión difícil, uno trabaja de esto y sabe que oportunidades no hay muchas, y que cuando alguien se corre enseguida alguien se queda con el lugar".

Antonelli fue parte de Flor de Equipo, el magazine matutino de Telefe que salía al aire antes de A la Barbarossa, y también de este último ciclo desde su estreno; por ese motivo, su salida causó sorpresa en el público. "Esto era lo que necesitaba, no tener que correr. Lo hablé con la gente del programa y me decían que estaba loca porque es un éxito", concluyó su descargo la panelista y aseguró que no se arrepiente de haber tomado la decisión debido a que necesitaba tiempo de sus días sin carga laboral.