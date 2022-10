Fuerte traición a El Trece: una figura abandonó la señal por una oferta de Telefe

La famosa abandonó El Trece hace unos meses para "enfocarse en su estudio" y ahora anunció su nueva incorporación a Telefe.

Una importante figura que brilló en El Trece durante varios años anunció su nueva vinculación con Telefe. La famosa renunció a su puesto de trabajo en el canal de Adrián Suar con la idea de "enfocarse en terminar su carrera", pero recientemente dio a conocer que iniciará un nuevo trabajo en el canal que es el mayor rival de El Trece.

Se trata de Sol Pérez, quien hace unos meses se despidió de Nosotros a la Mañana, ciclo en el que oficiaba de panelista. "La idea es terminar mi carrera, pero tengo que preparar un examen que necesitás tres meses para prepararlo. Tengo mucho desgaste, duermo muy poco. Este cuatrimestre me anoté y todavía no toqué nada", explicó la influencer en su momento sobre los motivos de salida de El Trece.

Sin embargo, a días de que arranque la nueva temporada de Gran Hermano por Telefe, Sol Pérez anunció que formará parte del programa satélite de debate sobre el reality show. A poco menos de dos meses de despedirse de El Trece, la exparticipante de MasterChef Celebrity anunció su regreso al canal de las pelotas.

"Estoy muy feliz, muy contenta por todo esto que se viene, estoy ansiosa. Me copa ver cómo van reaccionando los que entran con un personaje y se les va a caer en algún momento. Ansiosa por ver que se les caigan las caretas y empecemos a ver un poco que hay detrás del personaje que arma cada uno", comentó Pérez en diálogo con Gossip, ciclo que conduce la periodista que será su compañera, Laura Ubfal.

Asimismo, Sol también explicó de qué se trata su trabajo: "Somos analistas, vamos a analizar situación por situación, pero me encanta porque tengo grandes compañeros. Va a estar copado ese debate". Además de Sol Pérez y Laura Ubfal, Telefe también confirmó Ceferino Reato y Nati Jota para formar parte del debate.

