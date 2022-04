Fuerte denuncia de Fernanda Iglesias a Jorge Rial: "Gorda esperpento"

La periodista aseguró que Rial fue el artífice de su despido de América y reveló una fuerte frase que soltó sobre ella. Fernanda Iglesias también denunció en vivo a Roberto Pettinato.

Fernanda Iglesias hizo una fuerte denuncia en televisión a Jorge Rial por un comentario discriminatorio que el periodista le habría lanzado cuando trabajaron juntos. La comunicadora también se expresó sobre el mal momento que vivió con Roberto Pettinato cuando lo tuvo como jefe.

"Era un momento difícil de mi vida laboral. Se había terminado el programa que hacíamos en Canal 13. Me llamó Gastón Portal para hacer ese programa con Pettinato (Indomables), en América", expresó la periodista en una entrevista en LAM. Y agregó: "En ese momento, yo estaba muy cuestionada en América, me querían sacar, Jorge Rial hacía lobby para que saquen. Yo si me quedaba sin trabajo, me moría de hambre, real".

Iglesias contó que Gastón Portal le reveló que Jorge Rial había sido el artífice de su salida de América y destacó un gesto que el directivo tuvo: "Me inventó un trabajo en su productora para seguir pagándome, porque me quedaba en la lona. Estuvo muy bien. Cuando debuté en el programa con Pettinato en América, Rial al día siguiente dijo en su programa: '¿Qué hace esta gorda esperpento en América?'". Fernanda destacó que desde ese momento sintió que iban a despedirla y finalmente pasó. "Yo venía a trabajar en la cuerda floja. Realmente no tenía otro ingreso, estaba sola con mi hija, separada", cerró.

Duro relato de Fernanda Iglesias sobre su experiencia laboral con Roberto Pettinato

"Yo hablé para apoyar el testimonio de las demás chicas. Él era de hacer todas esas cosas que escucharon. Yo trabajé muchos años con él y la verdad es que estuve pensando mucho en el tema", comenzó su descargo Fernanda Iglesias ante las denuncias por acoso y hostigamiento que Pettinato ha recibido. Y agregó: "Yo realmente no siento que me haya afectado lo que él hizo, pero a las demás chicas yo veo que sí. Por eso hablé en su momento, para decir 'si, esto pasó porque él es así".

La periodista aseguró que tenía en un pedestal la imagen del músico y humorista y que por eso no le costaba discernir si las conductas que tenía estaban bien o mal. "Yo me puse muy mal cuando me di cuenta que todas habían sido conductas inapropiadas. Roberto se masturbó adelante mío. Es como cuando hablan de una situación 'agravada por el vínculo'. A mi me pasaba que yo tenía confianza, decís 'no, no me puede hacer daño'", agregó Iglesias.