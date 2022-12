Fuerte denuncia contra la producción de Gran Hermano: "Me sentí descuidada"

Una figura de Gran Hermano hizo un contundente reclamo contra la producción del programa por los tratos que recibió.

Una participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) hizo una fuerte queja sobre la producción por la forma en que trata a los participantes, mientras estaban en vivo en el debate organizado por el programa.

Se trata de Juliana Díaz, la reciente eliminada de la casa, quien fue expulsada abruptamente por haber roto la regla más importante del reality: no traer información del afuera. Si bien se le había advertido en reiteradas ocasiones que estaba infringiendo el reglamento, la joven no lo entendió y la producción no tuvo piedad.

Gran Hermano expulsó a Juliana en vivo frente a todos sus compañeros y millones de televidentes, después de reiteradas advertencias que pasó por alto. En medio del debate, la joven hizo una contundente queja sobre cómo la trataron.

"No pensé que los comentarios que hice podrían tener un impacto en los demás compañeros. Yo entré feliz y, como ya lo dije, yo ya gané", comenzó Juliana. Y reconoció que si bien estar afuera de la casa no le genera angustia, no le gustó cómo la trató la producción: "Anoche, me sentí un poco descuidada. Me pareció fuerte la salida".

Además, agregó que ni siquiera le permitieron agarrar la valija con sus cosas, algo que todos los participantes hacen cuando abandonan la casa. Si bien le devolvieron sus pertenencias, Juliana dijo que algunas todavía le faltan: "Me la mandaron en cuotas, debo admitir".

"Es cierto que la medida es re antipática, en eso estamos de acuerdo. Pero es así en todo el mundo. Hay una regla básica, acá se avisó varias veces, y al no tomar consciencia, vos en cierto punto quebraste el juego. La casa es otra ahora porque hay mucha información que está dando vueltas", le explicó Santiago del Moro. Sin embargo, el conductor dijo que le cree que no haya sido a propósito.

La palabra de la madre de Juliana, de Gran Hermano

Alejandra, la mamá de Juliana, rompió el silencio mientras la joven estaba aislada tras su expulsión de la casa y reconoció el grave error que cometió su hija. La mujer aseguró no fue intencional y que simplemente su hija habla sin pensar en muchas ocasiones.

La mamá de Juliana admitió que mientras veía el programa, pensaba que no le habían advertido su falta ya que no lo mostraban en pantalla. "Yo pensaba: 'No le llamaron la atención, entonces esta boluda no se da cuenta y charla y charla. Después, cuando me doy cuenta de que le llamaron la atención, pienso: 'Pero, ¿cómo puede ser?'. Yo te juro que la quería matar desde acá afuera", explicó.

Cuando "Robertito" Funes Ugarte le preguntó si Juliana podría haber hecho todo esto a propósito para irse antes, Alejandra aseguró que no y utilizó una frase que hizo reír a muchos fanáticos del programa: "No, no. Juliana es así cómo la ves, cero maldad, y como es cero maldad, también media pelotuda en algunas cosas".