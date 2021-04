El exfutbolista y el comunicador discutieron fuertemente al aire.

En el programa F90, que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo de lunes a viernes de 13 a 15 horas por ESPN, Sebastián Domínguez y Diego "Chavo" Fucks se cruzaron fuertemente en pleno debate caliente por River y Boca. "Estás mintiendo", le dijo el exfutbolista al periodista mientras este último opinaba en vivo.

Al tiempo que recordaban en el piso las eliminaciones de los dos equipos más grandes de Argentina en las semifinales de la última Copa Libertadores, el comunicador aseguró que "siempre se habla bien de River y mal de Boca. La diferencia es la espalda que tiene Marcelo Gallardo, cuando la realidad es que los dos perdieron 3-0 y quedaron afuera en el mismo lugar. Acá, Palmeiras no le hizo seis goles de milagro".

Allí fue cuando irrumpió "Seba" Domínguez y le preguntó: "¿Otra vez decís lo mismo? Para justificar y tener razón estás mintiendo. ¿A vos te parece que fue lo mismo? Si Palmeiras mereció hacerle seis, entonces River mereció hacerle tres". Y comparó: "Boca de local no le hizo ni cosquillas a Santos, en cambio River lo mató a pelotazos en Brasil a Palmeiras, que terminó metido en su arco".

"¿Cuántas jugadas de gol generó Boca en los 180 minutos? ¿Tres? River le generó diez", fue desafiante el exjugador, a lo que "el Chavo" se defendió: "Yo no estoy diciendo que Boca haya jugado bien. Me gustaría poder decir lo que pienso sin que me digas que soy un mentiroso".

"No, es que estás equivocado. Pasa que cada vez que quiero hablar me interrumpís. Lo que estás diciendo es falso. Cuando la otra persona habla, vos hablás encima todo el tiempo. Es imposible", continuó Domínguez. Lejos de quedarse callado, Fucks le dijo "a vos no te gusta que te discutan, yo ya me di cuenta, pero te voy a discutir igual con fundamentos porque de eso se trata este programa".

Para cerrar, tampoco coincidieron con relación a la final del mismo certamen en 2019, cuando el conjunto del "Muñeco" cayó ante Flamengo sobre la hora por 2-1 en Lima, Perú.

Las polémicas de Diego "Chavo" Fucks en la TV argentina

El exintegrante de Duro de Domar ya debatió en forma muy caliente anteriormente en otros ciclos de debate deportivos, como por ejemplo con su colega Daniel Arcucci, el entrenador Antonio "Turco" Mohamed, el exárbitro Guillermo Marconi y el arquero Cristian Lucchetti.