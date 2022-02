Florencia Peña se sacó en pleno vivo y explotó: "Un sadismo tremendo"

La actriz no pudo esconder su bronca ante un caso de violencia infantil que se trató en su programa de televisión, Flor de Equipo.

Flor Peña vivió un momento de exaltación en pleno vivo de su programa de televisión ante una noticia que la estremeció. La actriz se expresó sin tapujos sobre una situación de maltrato que tocó fibras sensibles en ella y no pudo ocultar la impotencia y bronca que sentía por lo ocurrido.

Peña se pronunció sobre la directora de un jardín de infantes que maltrataba a sus alumnos y fue tajante en su descargo. "Hay un nivel de sadismo tremendo porque si no te gustan los niños, no tenés por qué trabajar con ellos", comenzó la estrella de Casados con Hijos sobre el disgustos que le provocó esta noticia. "La educación a niveles tempranos es de una gran amorosidad. Ya la docencia es amorosa", agregó.

"Yo soy mamá de tres hijos y tengo uno de cuatro años y la amorosidad de las maestras de jardín y preescolar es de una vocación, como la docencia es una vocación", continuó la actriz sobre la importancia de sentir pasión por el trabajo en casos como este. Y remató: "Tenés que quererlos a los niños y si no te va, no tenés por qué hacerlo. ¡Esto es tremendo!".

Silvina Luna se emocionó en pleno vivo de Flor de Equipo

La celebridad que comenzó su carrera en Gran Hermano se expresó sobre la mala praxis que vivió en manos de Aníbal Lotocki y reveló que aún sufre consecuencias en su organismo por los tratamientos que se hizo en la clínica del médico que fue condenado a cuatro años de prisión. "Ni se imaginan las cosas que pasé con respecto a mi salud, pero yo soy una guerrera", explicó Silvina Luna, en diálogo con Flor Peña y su panel, quienes se mostraron consternados ante el relato de la modelo. "En honor a mis viejos, decido ser feliz todos los días, seguir sonriéndole a la vida y tratar de pasarla lo mejor posible en esta vida tan corta que tenemos".

"Y también el hecho de todo lo que me pasó como mujer como la aceptación de un cambio físico. Me dicen ‘te operaste la cara’", enunció luego, en alusión a la hinchazón de su rostro, pero al instante explicó que es consecuencia de los tratamientos a los que debe someterse para que su salud esté en buenas condiciones. "No me operé la cara; tomo corticoides hace 8 años y los corticoides te hinchan la cara así", cerró Luna.