Flor Peña reveló el verdadero motivo de su salida de Telefe: "Fecha de vencimiento"

La actriz se sinceró sobre su salida de Flor de Equipo, programa que conduce desde hace más de un año.

Florencia Peña volvió a expresarse sobre su salida de Flor de Equipo, programa que conduce con gran éxito por Telefe desde hace más de un año. En sus declaraciones, la actriz dio a conocer las razones que la empujaron a decir adiós al canal de las pelotas, ya que se despedirá del público el próximo 1º de febrero.

"Estoy muerta y estoy muy cansada. Cuando yo firmé este contrato, sabía que la conducción a la mañana iba a tener fecha de vencimiento", comenzó la celebridad que ha filmado dos películas durante los últimos meses. "Básicamente porque yo necesito actuar”, afirmó en diálogo con Intrusos, sobre su pasión por la actuación.

Sin embargo, la actriz dejó en claro que se lleva un gran recuerdo de Flor de Equipo y que disfruta llevarlo adelante. "Amo mi programa. No solamente lo amo, sino que tengo una gran relación con mis compañeros, pero tengo un proyecto de teatro muy grande para dentro de poquito", soltó y luego sumó más datos sobre futuros proyectos laborales: "Tengo más cine por delante, no estoy durmiendo y estoy sin vacaciones".

"La verdad es que irme no es lo que más me gusta, pero no puedo hacer otra cosa porque no tengo tiempo", continuó Peña, sobre cuanto la apena haber tenido que tomar esa decisión, pero cerró: "Ni hablar si voy a hacer teatro a la noche, y ni hablar si llego a hacer un musical. ¿Cómo me levanto a la mañana? Es inviable para mí en este momento de mi vida".

Después de más de cuarenta años en los medios, Florencia Peña sabe cuándo dar un paso al costado de un proyecto, aunque sea exitoso. "También uno se plantea después de muchos años de hacer esto, cuál es la ecuación. La ecuación no puede ser nunca trabajar y trabajar", enunció y luego reflexionó sobre los momentos que se pierde por trabajo: " No tengo tiempo para ver a mis hijos, no tengo tiempo para ir a tomar un café con una amiga, no tengo tiempo para hacer nada. Por ahora, lo único que quiero es colgar los botines, irme a descansar y seguir con el año".

Florencia Peña sobre las denuncias por abuso sexual a Fabián Gianola

La actriz apoyó a sus colegas del medio que denunciaron al actor y aseguró que era sabido en el medio que Gianola tenía ese tipo de manejos con sus compañeras de trabajo. "No me sorprende lo que está pasando, ningún colega salió a bancarlo. Hace un tiempo cuando pasó lo de Pablo Rago, sí salimos a bancarlo porque lo conocemos y sabemos cómo es Pablo. Pero no así con Gianola", soltó y siguió: "Estamos hablando de hechos graves y que exceden los límites".