Flor Peña contó se sinceró sobre la salida de Érica Rivas de Casados con Hijos: "Me dolió"

Flor Peña habló en profundidad sobre la escandalosa salida de Érica Rivas de Casados con Hijos. Además, contó cómo se llevan al día de hoy.

Flor Peña habló sobre su relación con Érica Rivas y su salida de la versión teatral de Casados con Hijos, que se estrenará en 2023. Además, señaló que le dolieron mucho los dichos de su colega sobre ella y aclaró que no está en contra de su manera de pensar, sino que simplemente no la comparte.

El retiro de Rivas generó una gran tristeza entre los fanáticos de la serie, ya que su personaje de María Elena era uno de los más destacados de todo el show. Mientras Érica asegura que la producción la despidió por pedir que modificaran el guión, que según ella tenía un tinte machista, Peña sostuvo que nadie la echó y que fue ella quien decidió irse.

“Básicamente, la banco como actriz, la banco como mujer, la banco como persona y banco sus elecciones. Quizá con lo que yo no estoy de acuerdo es en la percepción de qué fue lo que pasó. Pero yo no me voy a meter en su percepción, es absolutamente válida porque es la de ella”, enfatizó Peña.

Con respecto a las declaraciones de Rivas (quien dijo haberse puesto muy triste porque sus compañeras mujeres, Peña y Lopilato, no se pusieron de su lado), la conductora señaló: “Lo que a mí me dolió es que tanto yo como Luisana hicimos mucho para que ella estuviera. Quizás lo que me dolió fue escuchar como que yo había quedado del lado del opresor. Es menospreciar mi inteligencia también, decir que si ella no se ponía firme yo o Luisana hubiéramos hecho cualquier cosa”.

En este sentido, la conductora de La Puta Ama opinó que “obviamente hay chistes que hoy no haríamos”, pero que “en materia de humor hay que entender”, ya que muchas series o películas tienen personajes machistas o moralmente incorrectos a modo de sátira, lo cual no significa que los actores o productores estén de acuerdo con esa ideología.

“Es como agarrar a Los Simpson y querer cambiar a Bart y Homero por machistas, es una sátira. Casados con Hijos es una sátira, que nos estamos riendo los estereotipos y del machismo. De hecho, María Elena fue el único personaje ya en su momento feminista, porque fue la única que enfrenta a Pepe y a Moni”, reflexionó Peña.

Por último, Flor dejó en claro que el problema fue que Érica quería hacer otra cosa muy diferente a la idea original de Casados con Hijos y que en un momento, “las dos estuvieron muy friccionadas y no había manera de llegar a un acuerdo”. “Pero vuelvo a decir, yo la banco mucho como actriz y como comediante”, cerró.

La razón por la que Érica Rivas se fue de Casados con Hijos

Érica Rivas contó habló al respecto durante una entrevista con Filo News y explicó que para ella actuar “es un compromiso” con sus ideas. “Para mí ahí hay un compromiso de qué es lo que estamos perpetuando, a quiénes estamos haciendo doler. Me parece que siempre hay que burlarse del poder. Si me voy a burlar de una persona que está sufriendo no tengo ganas, no me gusta. Me parece que no es algo bueno para poner en la tele”, declaró la actriz. Por esta razón, no se arrepiente de haberse ido, aunque sostiene hasta el día de hoy que fue despedida por la producción.