Flor de la V se quebró en vivo: "La vida no te prepara para estas cosas"

La conductora Flor de la V compartió con los televidentes de Intrusos una feliz noticia que involucra a su familia y no pudo evitar emocionarse.

Flor de la V arrancó Intrusos (América TV) con una feliz noticia que involucra a su familia y no pudo evitar emocionarse al compartirla con los televidentes. "La vida no te prepara para estas cosas", afirmó la conductora al revelar el motivo de su orgullo.

La conductora comenzó el programa con la noticia del egreso escolar de sus hijos Paul e Isabella y no tardó en quebrarse al hablar: “Todavía tengo la voz tomada y hablo y me quiero largar a llorar. Ayer, me veía sentada y, mientras, hablaban las maestras de todo lo que significa acompañar a los chicos y la crianza”.

“Le quiero agradecer a todas las autoridades y a los padres y las madres que me he cruzado desde que ellos empezaron, en salita de 3, porque es de muchísima emoción y felicidad”, sumó Florencia agradeciendo al equipo de educadores que formaron a sus hijos. A su vez, también hizo una sincera reflexión en torno a las maternidades trans y ahondó: “Para nosotras, para el colectivo de mujeres trans, son conquistas: que yo esté ahí, en el colegio, y que me esté pasando esto”.

Por último, ya con lágrimas en sus ojos, la conductora se dirigió a sus hijos y su esposo con sinceros comentarios amorosos: "A mis hijos, Paul y Bella, los amo con toda mi alma. Son mi orgullo y lo mejor que me ha pasado en la vida. Y, obviamente, a mi marido que seguramente sin él no hubiera podido hacer ni la mitad de cosas que hago porque está siempre apuntalando a la familia. Así que gracias”.

Flor de la V acorraló a Jorge Lanata y lo hizo disculparse en vivo

Flor de la V tuvo de invitado a Intrusos (América TV) a Jorge Lanata, a raíz del lanzamiento de su nueva serie documental. Y aunque ambos tuvieron un pasado enfrentados en la Justicia por declaraciones transfóbicas de Lanata, las figuras protagonizaron un impensado ida y vuelta que terminó en el arrepentimiento del periodista.

En 2014, en pleno debate por la Ley de identidad de género, Jorge Lanata arremetió contra Flor de la V en su programa Periodismo para todos (El Trece) y enunció que "un transexual no es una mujer". Ahora, la conductora decidió sacar el tema al aire con un afilado comentario para su el periodista: "¿Quién iba a decir que después de tantos años íbamos a tener este diálogo en vivo, pensando que estuvimos casi enfrentados en la Justicia?".

"Yo te dije en ese momento: 'no tengo nada contra vos'. De hecho, conciliamos. El juicio se levantó. Realmente no tengo nada contra vos. Dije una boludez y lo reconozco", reflexionó el esposo de la abogada Elba Marcovecchio, mostrando arrepentimiento por sus funestas declaraciones.

Sincero, Lanata agregó: "Yo llegue a una conclusión: démonos libertad los unos a los otros. Que el estado se meta en la cama de la gente no vale la pena. Aprendí que cada uno tiene que ser libre de elegir. Para mí no hay que poner el sexo en el documento".