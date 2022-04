Flor de la V explotó en vivo tras la demanda de Ana Rosenfeld: "No le tengo miedo"

La diva se expresó sobre la demanda recibida por parte de la letrada. Flor de la V recibió acciones legales por darle espacio a las denunciantes de Rosenfeld en su programa.

Flor de la V reaccionó en vivo ante las acciones legales que Ana Rosenfeld iniciará en su contra por el espacio que le dieron a sus denunciantes en su programa. La abogada sintió que se hirió su honor profesional con las declaraciones de sus exclientas y por eso demandará a la conductora y al notero del ciclo Gonzalo Vázquez.

"Ella puede hacer lo que quiera. Gonzalo hizo una muy buena investigación y no estamos agregando nada. Si tenemos que ir a la Justicia, iremos a la Justicia", comenzó su descargo la presentadora de Intrusos, programa donde exclientas de la letrada la denunciaron por haberse aprovechado de sus situaciones conyugales y no haber actuado de la manera correcta a nivel profesional.

De la V continuó en alusión a los sentimientos que esta demanda afloró en ella: "A mí no me intimida para nada, Ana Rosenfeld. No le tengo miedo. No tuve miedo hace 20 años y no lo voy a tener ahora". Y agregó: "Yo sé que ella tiene una estructura, un bufete de abogados y mucho tiempo para dedicarle a esto, pero iremos a la Justicia. Iré con las chicas (las exclientas de Ana), con los abogados. Que se aclaren las cosas si no son ciertas".

Rosenfeld se expresó en sus redes sociales sobre el repudio que le causó la actitud de sus denunciantes. "Vergüenza ver cómo tres mujeres a las que acompañé no solo jurídicamente, sino también en lo personal, ahora buscan oportunismo mediático para no cumplir con el pago de los honorarios profesionales", escribió en su cuenta de Twitter.

El duro relato de Flor de la V tras sufrir transfobia en una reunión escolar

La actriz acudió a un encuentro de padres en el colegio de sus hijos y sintió miradas de rechazo en esa reunión. "La semana pasada tuve la primera reunión de padres del colegio y me pasó algo que me gustaría compartir con ustedes. Mis hijxs van a la misma escuela desde sala de tres", comenzó su descargo al respecto la diva en una nota de Página 12. Y agregó: "No sé qué cambió en mí en estos años, pero por primera vez me puse a mirar a mi alrededor y experimenté lo mismo que en mi infancia: me sentí sola, nuevamente la diferente. Claramente una mamá trans es algo que aún no forma parte de lo 'normal' en esta sociedad si ahora entendemos por normal a lo que indica la estadística".