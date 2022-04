Flor de la V destrozó a la ex de De Paul: "No te conocemos"

La conductora de TV se expresó sobre la postura que Homs tomó ante el escándalo que la envuelve en relación a Rodrigo De Paul.

Flor de la V se expresó sobre el escándalo que el futbolista Rodrigo De Paul y Camila Homs viven tras los rumores de infidelidad por parte del jugador. La conductora de Intrusos apuntó contra la modelo y la acusó por la actitud que tomó ante las preguntas de los medios.

"Fuimos a buscar a Camila, la de De Paul, que no nos dijo anda. Tenemos la no nota, con Camila Homs", comenzó entre risas De la V sobre la poca elocuencia que la modelo tuvo para su criterio en la entrevista que le dio al notero de Intrusos. "Nena, para qué vas a ir si no querés hablar", soltó con su típico tono humorístico.

De la V continuó en alusión al desfile de moda en el que Camila participó y destacó que en ese tipo de eventos suelen contratar a famosas vinculadas a escándalos para que hablen y generar rebote mediático. "No te conocemos, pasó todo esto, ¡tenés que aprovechar!", continuó jocosa la madre de Paul e Isabella Goycochea. Y concluyó: "Si te contrataron en este desfile, es para que digas algo".

La firme respuesta de Flor de la V tras los dichos transfóbicos de Amalia Granata

"Esta es la base que ratifica inmediatamente la diputada: el colectivo pide. El del colectivo no es un reclamo social y político, sino un pedido", expresó De la V a modo de análisis sobre un fragmento de las declaraciones transfóbicas que Amalia Granata dio en el ciclo de Carmen Barbieri, Mañanísima. "Usa el término como quien se refiere a lo que hacen los chicos o los pobres: ¡pedir! ¡Como si se tratara solo de dinero eso que los grupos trans en toda la lucha de tantos años vienen demandando! Qué gran ninguneo a esta gesta", agregó.

El promedio de vida de las personas trans en Argentina no supera los 40 años y Flor de la V utilizó ese dato como argumento contra los dichos sin sustento lanzados por Granata: "¿El deber del Estado no es atender las necesidades de sus ciudadanxs? ¿O por ser trans no lo merecemos? ¿Atender los derechos que nos fueron negados durante décadas no forma parte de la emergencia sanitaria?". Y cerró: "Yo no sé nada de presupuestos del Estado o de ministerios, de lo que sí sé es sobre las enormes dificultades que atraviesan las personas trans en esta sociedad. En un 80% de los casos, el primer problema es la exclusión de hogar".