Flor de equipo y un fuerte cruce en vivo por Flavio Azzaro: "Cualquier estupidez"

En Flor de equipo, por Telefe, hubo un fuerte cruce en vivo entre dos periodistas tras los vergonzosos dichos de Flavio Azzaro contra la comunidad LGBTQ+.

Los vergonzosos dichos de Flavio Azzaro en su programa de Crónica contra la comunidad LGBTQ+ todavía generan una gran repercusión en la televisión argentina. Un día después, en Flor de equipo (Telefe) hubo un fuerte cruce en vivo entre dos de los periodistas habituales del ciclo que conduce Flor Peña.

Se trata de Tomás Dente y Noelia "Noe" Antonelli, quienes tuvieron puntos de vista diferentes acerca de la situación y las expusieron al aire. Es que la opinión del presentador causó tanto rechazo en el ambiente y en las redes sociales que hasta Lali Espósito lo destrozó a través de su cuenta oficial de Twitter.

El fuerte cruce en vivo en Flor de equipo por Flavio Azzaro: "Cualquier estupidez"

Consultado por "Flor" Peña acerca de la discriminación de Azzaro hacia la comunidad LGBTQ+, Dente se sinceró: “A mí desde lo personal me pasa algo…", comenzó con ciertas dudas. Y señaló que "por supuesto que un periodista no tiene la potestad de condenar a nadie". "Uno puede estar o no de acuerdo con el proceder de un colega, pero me cuesta mucho hacer periodismo de periodistas, siempre me costó". remarcó.

Desde el móvil en la playa, recordó que su colega ya se disculpó al respecto mediante el mismo Crónica: "Pero entiendo que él hoy a la mañana hizo un descargo pidiendo las disculpas pertinentes. Yo creo que cuando una persona pide perdón…”.

En ese momento fue cuando irrumpió "Noe" Antonelli y expresó: “Perdoná que te lo diga, ´Tomi´, pero yo no coincido. Para mí no se puede decir cualquier cosa y después pedir perdón. El tiene una responsabilidad...”.

Desde el estudio del canal, la panelista remarcó que Azzaro “es una persona que está en un medio de comunicación, y la verdad que atrasa". Según ella, Flavio "derrumba el trabajo que se viene haciendo durante un montón de tiempo para tratar de cambiar formatos y mentalidades para que no tenga que existir un bar gay, para que pueda haber un bar al que se pueda ir tranquilamente, independientemente de la elección sexual”.

El fuerte cruce en vivo en Flor de equipo entre Noe Antonelli y Tomás Dente.

“Entiendo que vos lo conocés y tengas una relación de colega y demás", profundizó ella, que igualmente aclaró: "A mí tampoco me gusta hacer periodismo de periodistas, pero la verdad es que me parece que hay cierto límite". Noelia insistió con que "uno no puede decir cualquier estupidez al aire y al otro día retractarse, pedir disculpas y que no haya pasado nada. Eso no puede pasar".

Qué dijo Flavio Azzaro

Mientras una de sus compañeras estaba dando la noticia de que el local Maricafé había sido violentamente atacado con una almohada prendida fuego, el conductor empezó a discriminar a la comunidad LGBTQ+ y a hacer bromas vergonzosas al respecto.

"¿Qué significa un café GLGTV (sic)? ¿Yo no puedo ir, ponele?", quiso saber. Al instante, le contestaron que se trata de una confitería inclusiva, por lo que cualquiera puede asistir, independientemente de su condición sexual. Entonces, el periodista arremetió irónicamente: "¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?".

"Nosotros no formamos parte de la comunidad, entonces es muy difícil hablar desde afuera... Hay gente que forma parte y necesita sentirse más cómoda en un lugar", reaccionó la panelista. "A mí que me gustan las mujeres, ¿puedo ir?", insistió Flavio, lo que puso aún más incómoda a su compañera. "A vos, ´Caro´, ¿qué te gustan? ¿Los hombres o las mujeres?", le preguntó al aire.

La periodista le aclaró que es heterosexual, aunque además le dedicó un fulminante comentario para evidenciar la homofobia oculta en su discurso: "Me descolocás. Estamos hablando de un ataque con un almohadón incendiado, una noticia policial… A mí por ahora me gustan los chicos, pero no sé qué va a pasar el día de mañana".

Para colmo, el comunicador la consultó por su tatoo, que no tenía nada que ver con el tema que estaban presentando, y se escrachó solo: "Ya está, no pasó nada... La gente pregunta eso, por tu tatuaje. ¿O vos te pensás que la gente en nuestro WhatsApp pregunta si pasó algo con el almohadón?", culminó Azzaro su papelón.

Más allá de su pedido de disculpas público posterior, ello no alcanzó y continuó siendo muy repudiado en líneas generales en los medios y en los portales.