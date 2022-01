El violento ataque homofóbico de Flavio Azzaro: "¿Qué significa un café GLGTV?"

El periodista deportivo Flavio Azzaro derrapó en vivo al lanzar un comentario homofóbico, repudiado de forma unánime en redes sociales.

Luego del violento intento de incendio a Maricafé, espacio frecuentado por la comunidad LGBTIQ+ y una de las cafeterías-restaurantes más inclusivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Flavio Azzaro derrapó en vivo, con un cruel comentario homofóbico. Las declaraciones del periodista deportivo fueron ampliamente repudiadas en las redes.

Evidenciado en un informe que preparó Bendita TV (El Nueve) y fue tendencia en redes, se puede ver a Azzaro y su compañera de la señal Crónica TV analizando el ataque de odio a Maricafé. Sin un mínimo de respeto, Azzaro le consultó a su colega: "¿Qué significa un café GLGTV (sic)? ¿Yo no puedo ir, ponele?". De forma paciente le respondieron que se trata de un café inclusivo, a lo que el periodista arremetió: "¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?".

"Nosotros no formamos parte de la comunidad, entonces es muy difícil hablar desde afuera. Hay gente que forma parte y necesita sentirse más cómodo en un lugar", contestó la panelista. "A mí que me gustan las mujeres, ¿puedo ir?", prosiguió el conductor. Descontrolado -y con su compañera visiblemente incómoda- sentenció: "A vos, Caro, ¿qué te gustan? ¿Los hombres o las mujeres?".

La periodista le aclaró que le atraían los chicos, pero le dedicó un fulminante comentario para evidenciar la homofobia oculta en su discurso: "Me descolocás. Estamos hablando de un ataque con un almohadón incendiado, una noticia policial… A mí por ahora me gustan los chicos, pero no sé qué va a pasar el día de mañana".

Sin mostrar un poco de sensibilidad ante la situación que ocurrió con Maricafé, Azzaro contraatacó preguntándole a su colega por un tatuaje -sin tener respuesta del otro lado. y, ofuscado, lanzó un último comentario en el que se escrachó solo. "Ya está, no pasó nada. La gente pregunta eso (por tu tatuaje) o vos te pensás que la gente en nuestro WhatsApp pregunta si pasó algo con el almohadón", cerró Azzaro, desatando el repudio en redes sociales, donde se pidió la cancelación del periodista

Así fue el intento de incendio a Maricafe

Dos hombres llegaron en la madrugada del sábado pasado a Maricafé y arrojaron en la puerta algo que parecía ser una almohada prendida fuego, y huyeron. Desde el espacio lanzaron un comunicado en donde confirmaron que realizaron la denuncia correspondiente y que solicitaron la intervención de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires.

"Recuerden que cuando alguien pregunte por qué el orgullo: es por esto y mucho más”, expresaron desde el espacio cultural. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar y por suerte no hubo daños materiales.