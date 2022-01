Floppy Tesouro le respondió a Cinthia Fernández tras las acusaciones de plagio

Floppy Tesouro decidió responderle a Cinthia Fernández luego de que la exangelita la acusara de copiar diseños de su cápsula de ropa deportiva.

Floppy Tesouro salió a responderle a Cinthia Fernández luego de que la exangelita criticara a la modelo por supuestamente haberle copiado el diseño de su cápsula de ropa deportiva, aunque sin nombrarla. "No es mi estilo", replicó Tesouro en un mensaje que le envió a Virginia Gallardo, quien difundió la respuesta de la modelo en Intrusos (América TV).

Hace solo unos días, Cinthia Fernández se quejó en redes sociales del supuesto robo del diseño de su cápsula de ropa deportiva. "Me causa gracia que nos está copiando. ¿Es necesario hacer el mismo top que nosotros?", disparó la exangelita en sus historias de Instagram, donde también compartió tanto el diseño de su cápsula como el de la "marca poco original". En esta imagen, Fernández decidió tapar el rostro de la famosa que modelaba el top negro con breteles y escote de corazón, pero con un veloz repaso por las redes sociales, todos notaron que se trataba nada menos que de Floppy Tesouro, quien respondió a las acusaciones.

"No me gusta confrontar, no es mi estilo, así que no voy a contestarle", fue lo primero que manifestó Floppy, en una serie de mensajes que le envió a Virginia Gallardo y que la panelista compartió en Intrusos. Para dejar en claro lo que sucedió, Tesouro se desligó de las palabras de Fernández y agregó: "Lo que subieron no pertenece a mi cápsula de ropa deportiva. Cuando subo looks con mi ropa deportiva etiqueto a la marca".

"En mi Instagram aclaro cuando una ropa es de mi cápsula", continuó defendiéndose Floppy luego de las duras palabras de Fernández que iban dirigida en contra de ella, aunque no la haya mencionado o etiquetado y hasta haya tapado su cara en la publicación de denuncia. De la misma forma, Tesouro también aseguró que iba a dejar de hablar del tema y buscó bajarle el tono a la polémica, diferenciándose de la actitud de Cinthia Fernández: "Soy buena compañera, hay lugar para todos. No hay que agredirnos, por lo contrario nos tenemos que apoyar".

El consejo de Flor Peña a Floppy Tesouro

Meses atrás, Silvina Luna fue acusada de buscar a Rodrigo Fernández Prieto, la actual expareja de Floppy Tesouro, como consecuencia de vacacionar juntos en el Caríbe. “Silvina siempre entró en mi casa como familia. De hecho siempre nos íbamos de vacaciones todos juntos, y cuando yo me separé ella siguió yendo, porque ya tenía un vínculo con mi ex de antes, yo dije que eran como hermanos. Pero ahí empezó el conflicto de cómo iba ella si no estaba yo ¡Pero ella era amiga de él de antes!”, aclaró la propia invitada.

Ante estas palabras, Flor Peña agregó con su habitual humor: “Claro, ahora me quedó claro ¡Pero ahora cuenten la verdad!”. Entre risas, Silvina Luna deslizó: “La verdad es que practicamos el poliamor”, a lo que Floppy respondió: “No, yo soy chapada a la antigua. Vos me tendrías que asesorar”.

Y este fue el pie perfecto para que Flor la cruce y le de una importante advertencia: “¡Mi amor! ¡Vos ahora que tenés novio en Miami! ¡Si no abrís la cabeza te vas a querer matar! ¡Te lo digo por experiencia!”.