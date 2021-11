Flavio Azzaro expuso la operación de Mauricio Macri con Quique Sacco en TNT Sports

Flavio Azzaro demostró la burda operación de Mauricio Macri y compañía que llevó a Quique Sacco, el novio de María Eugenia Vidal, a TNT Sports.

A muchos les llamó la atención cuando, en octubre de 2021, se conoció la noticia de que Enrique "Quique" Sacco iba a ser el nuevo director de noticias de TNT Sports, uno de los dos canales de televisión que tienen los derechos de las transmisiones de los partidos de fútbol junto con ESPN. Sin embargo, Flavio Azzaro explicó claramente a través de un video en su canal de Youtube que se trató de una nueva maniobra burda de Mauricio Macri para bajar línea política en dicha señal con el comando del novio de María Eugenia Vidal.

El periodista que trabaja actualmente en Crónica y en América TV expuso una nueva jugada arriesgada del macrismo y de Juntos por el Cambio para dominar la escena en la pantalla chica nacional, no solamente desde lo político sino también ahora desde lo deportivo, en especial de cara a 2022.

En su informe titulado "¿Qué pasó con TNT Sports? Macri, ´Quique´ Sacco y más...", el presentador de 36 años comenzó: "Juan Cruz Ávila es el director de noticias de La Nación +, un medio que habría comprado ´Nicky´ (Nicolás) Caputo, amigo de Macri... En definitiva, LN+ se convierte de un tiempo a esta parte en el gran baluarte periodístico que tiene Cambiemos. Todo lo que se necesita que se comunique en la política es a través de LN+".

Asimismo, aclaró que en el otro ámbito mencionado el ex-Presidente también juega fuerte: "Y, en cuanto a la política deportiva, hay una mezcla entre Clarín, por sus intereses históricos que en algunos casos se tocan con el macrismo, con ESPN, que ha sido durante todo este tiempo la vía de lo quiere comunicar el macrismo o más específicamente Macri... Porque Macri y (Horacio Rodríguez) Larreta en algunas cosas no son lo mismo, tienen disputas, pero en otras tantas sí son lo mismo".

"ESPN opera a favor de Macri, pero hoy vengo a contarles cómo opera a través de TNT Sports", profundizó Azzaro. Y remarcó: "El nuevo director de noticias es Sacco, el actual novio de Vidal. Durante el gobierno de (Barack) Obama, Macri ayudó a que se metiera Turner (la compañía que es dueña de TNT) porque quería cortar con las transmisiones gratis y para eso había que conseguir empresas que pusieran la guita. La pata de Macri en la AFA era Daniel Angelici, por entonces Presidente de Boca, que les prometió a los dirigentes que TNT iba a poner tres mil millones de pesos para transmitir los partidos... Eso nunca sucedió".

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, juntos cuando gobernaba Cambiemos el país.

La estratega de Macri, según Azzaro, para operar políticamente en TNT Sports

De acuerdo con Flavio, "Macri necesitaba esa empresa estadounidense (Turner) para cortar con el Fútbol Para Todos y encontró en TNT una salida". Sin pelos en la lengua, profundizó: "Cuando Macri terminó como Presidente, TNT quiso seguir apostando fuerte para que el macrismo vuelva al poder, se negó a dar los dos partidos gratis por fecha que le pidió el gobierno de Alberto Fernández y puso a ´Quique´ Sacco, que será quien se fijará en el día a día cómo ir llevando las noticias para que TNT deje de ser una pantalla fría como hasta ahora y empiece a tener una bajada de línea política".

"Lo que une a TNT con el macrismo con los intereses en común: no quieren partidos gratis y estarían de acuerdo en aumentar el valor del pack fútbol. Para Turner, que gobierne Macri es ideal para sus intereses", sentenció sin filtro el oriundo de Avellaneda.

A su vez, el comunicador confirmó que "el macrismo juega a fondo en los grandes medios, Macri cree que controlarlos le implicará menos incomodidades a la hora de la crítica y más posibilidades de juego". "Empezaron con ESPN y La Nación, y ahora sigue con TNT, que nunca se había logrado meter en la gente y no generaba lo que muchos esperábamos. Nunca marcó una agenda. Cambia la pantalla, va a empezar a tener otro tenor, quiere empezar a jugar otro partido. No tenía en la grilla programas ´tanque´ que movieran la aguja. Hasta ahora, no entraba en polémicas y hasta a veces pedía disculpas. Ahora empieza a entrar en el pantano, a consumir el agua sucia", describió.

Y Azzaro cerró: "Los apuntados van a empezar a ser la AFA y Boca: el primero por sus negocios políticos en el fútbol y el segundo porque desea la política de Boca, lo siente como un hijo político. Quiere posicionar de nuevo al macrismo o al angelicismo: buscan tener a alguien ahí porque se quedó sin un representante en la AFA".

Quique Sacco llegó a TNT y empezó a despedir periodistas

Más allá de que los casos más resonantes fueron los de Hernán Castillo, Nicolás Distasio y Martín Costa, todo indica que habrá más colegas de la pareja de Vidal que serán echadas de cara a 2022 para reemplazarlos por ciertos reporteros "con más peso" y más afines a las ideas de ultraderecha.