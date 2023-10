Final cantadísimo: Aníbal Lotocki tomó una drástica decisión

Aníbal Lotocki ideó un plan para esconderse de la mirada pública, pero sus intentos fueron en vano.

Aníbal Lotocki es un cirujano que les realizó intervenciones estéticas a varias figuras de la farándula, entre ellas a Silvina Luna y Mariano Caprarola, ambos fallecidos a causa de su mala praxis. Al igual que al resto de sus pacientes, Lotocki les inyectó sustancias tóxicas para el cuerpo humano, y por esta razón, al día de hoy muchos pacientes sufren graves secuelas y problemas de salud crónicos y irreversibles. La muerte de Silvina marcó un antes y un después, pero a pesar de todas las pruebas existentes, el médico continúa libre. En este contexto, tomó una firme decisión junto a toda su familia para evitar los escraches.

Aunque la Justicia aún no lo condenó a prisión, Lotocki sufre a diario la condena social. Día a día, miles de vecinos se paraban frente a su enorme mansión, ubicada en el barrio de Vicente López, para realizar manifestaciones para pedir Justicia. Cansado de la persecución constante, el médico decidió poner en venta su casa y mudarse junto a su esposa y sus dos hijos a un barrio privado. Sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaba.

Una vez que logró vender su propiedad, alquiló una enorme casa en un barrio privado, con el objetivo de mantenerse alejado de las multitudes y poder llevar una vida más tranquila y privada. Para su sorpresa, esta no fue la solución, y una vez más, sus vecinos lo hostigaron frente a la puerta de su nuevo hogar.

"Hay un escrache sucediendo ahora mismo a Lotocki en el country Haras del Sur 1, donde ha alquilado una casa, frente a vecinos indignados por su presencia", contó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece), mientras mostraba en pantalla imágenes de la millonaria propiedad que el cirujano alquiló.

"Aparentemente, la casa fue vendida a un amigo o alguien muy cercano. Lo cierto es que Lotocki, buscando algo de privacidad para él, para su mujer y para sus hijos, decidió irse a este country, alejado de Capital Federal. Los vecinos están enojados", sumó Adrián Pallares. Por último, Lussich agregó que esta nueva casa tiene "una enorme piscina, con un anexo grande, un quincho gigante, un playroom y sala de juegos".

"Una casa ostentosa, importante. A instancias de este hecho, los vecinos están absolutamente furiosos y lo están escrachando en este momento en la puerta del lugar. Aquí se esconde, pero no hay lugar para esconderse, Lotocki", concluyó el conductor.

El desgarrador testimonio de una víctima de Aníbal Lotocki: "Me reventó toda"

Una mujer de 39 años llamada Silvana Di Raimondo, quien también pasó por el quirófano de Lotocki, reveló el calvario que vive al día de hoy tras la mala praxis del doctor. La víctima estuvo presente en TN (Todo Noticias) y detalló las graves consecuencias que sufre al día de hoy a causa de las intervenciones que le realizó sobre su cuerpo.

"Yo no lo conocía (a Lotocki), sino que fue por mi expareja, con quien estuve muy enojada con él en ese momento, que tenía buenas referencias. Él era fisicoculturista y quería que quede como una chica fitness", comenzó Silvana, quien pasó por el quirófano de Lotocki por última vez en abril de 2023. Luego, agregó que seis meses después de la lipoescultura, comenzaron a salirle "borbotones de pus de la cola, de donde entraba la cánula".

Más tarde, su nariz se fue inflamando y al poco tiempo le salió pus con sangre. A pesar de todos sus síntomas, ningún médico sabía darle una respuesta. "Iba a él, fui a otros médicos pagos, nadie te atiende porque socialmente nadie te entiende y te vuelven a mandar con él. En mi caso particular, que era la nariz, me dice que me vuelve a operar para sacarme la infección", continuó.

Sin embargo, Lotocki tampoco le dio una solución. “Me daba tratamiento prolongado con Optamox Plus duo, con el cual me tuvo un año y medio. Me reventó toda”, se lamentó. Por último, explicó que iniciará acciones legales contra el médico una vez que le realicen todos los estudios correspondientes. "Una vez que los tenga, sé a dónde derivar todo esto. Yo siempre lo tuve al tanto de mi situación, él quiso negociar que vaya a su consultorio y yo le dije que no porque en mi última operación me dejó mal la nariz”, cerró.