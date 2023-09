El estremecedor testimonio de una víctima de Aníbal Lotocki: "Me reventó toda"

Una mujer que pasó por el quirófano de Aníbal Lotocki, el médico que operó a Silvina Luna, conmocionó a todos al contar el calvario que vive.

Aníbal Lotocki es un médico cirujano que se autodefine como "especialista en modelación corporal" y que les realizó cirugías estéticas a varias figuras de la farándula, entre ellas a Mariano Caprarola y Silvina Luna, ambos fallecidos a causa de su mala praxis. Cada vez son más las víctimas que pasaron por el quirófano de Lotocki y cuentan las graves consecuencias que quedaron en su salud a raíz de las intervenciones del cirujano. Un reciente testimonio de una mujer de 39 años, llamada Silvana Di Raimondo, generó una gran conmoción.

La mujer estuvo presente en TN (Todo Noticias) y dio a conocer el calvario que vive con su salud actualmente, luego de haber recurrido a Lotocki para hacerse una lipoescultura. Lo que nunca se imaginó es que aquel procedimiento estético iba a derivar en una infección que, al día de hoy, podría costarle la vida. Es que Di Raimondo sufre graves problemas que ningún médico le puede solucionar.

"Yo no lo conocía (a Lotocki), sino que fue por mi expareja, con quien estuve muy enojada con él en ese momento, que tenía buenas referencias. Él era fisicoculturista y quería que quede como una chica fitness", relató la víctima, quien pasó por el quirófano de Lotocki por última vez en abril de 2023. Y agregó que seis meses después de la lipoescultura, comenzaron a salirle "borbotones de pus de la cola, de donde entraba la cánula".

Luego, su nariz comenzó a inflamarse y a largar pus con sangre, pero los médicos no le daban respuestas. "Iba a él, fui a otros médicos pagos, nadie te atiende porque socialmente nadie te entiende y te vuelven a mandar con él. En mi caso particular, que era la nariz, me dice que me vuelve a operar para sacarme la infección", continuó.

Con respecto a la solución que Lotocki le dio, contó, angustiada: “Me daba tratamiento prolongado con Optamox Plus duo, con el cual me tuvo un año y medio. Me reventó toda”. En su última visita, el cirujano le dijo "que esta era la última operación, en la cual tardó tres horas y media por una nariz". "Los médicos saben que no se tarda eso por una nariz, por lo que algo pasó ahí", explicó.

Por último, confesó que iniciará acciones legales contra el cirujano una vez que termine de realizarse los estudios correspondientes, para tener toda la documentación. "Una vez que tenga todos mis estudios sé a dónde derivar todo esto. Yo siempre lo tuve al tanto de mi situación, él quiso negociar que vaya a su consultorio y yo le dije que no porque en mi última operación me dejó mal la nariz”, concluyó.

Aseguran que alguien protege a Aníbal Lotocki en la Justicia

A pesar de las múltiples pruebas de la mala praxis que Lotocki cometió sobre todos sus pacientes, aún continúa libre. Según Fernando Burlando, abogado de Silvina Luna, existe una persona muy poderosa que lo protege. “El otro día le pregunté a Fernando Burlando sobre este tema de la protección política. Lo que me decía es que él tuvo o habría tenido una protección", anunció Mariana Brey en Socios del Espectáculo (El Trece).

Al contrario de lo que indicaban algunos rumores, no se trata de alguien de la política, sino de una mujer "relacionada con la Justicia”. “Después se habló de gente más relacionada al mundo de la política, pero que ya es algo que hoy no corre. Hoy ya no tiene protección. Si la tuvo, la tuvo en otro momento”, concluyó Brey.