Salieron a la luz nuevos supuestos chats íntimos de Federico Bal con otras mujeres de la farándula: esta vez, con Florencia de la V y Lourdes Sánchez.

Las capturas de pantalla de Fede Bal que prueban sus infidelidades a Sofía Aldrey parecerían no terminar jamás. Primero, se filtró la conversación que el actor tuvo con Claudia Albertario. Más tarde, su chat con Estefanía Berardi. Luego se supo que había tenido una relación paralela con Sol Báez y, finalmente, saltaron los nombres de Flor de la V y Lourdes.

En estas capturas, de un chat supuestamente reciente, se puede ver cómo Bal invita a De la V a ir a verlo a Kinky Boots, su obra teatral, para "rememorar viejos tiempos". "Este finde te voy a ver a Kinky", le pone la conductora. "¿Venís con él?", le pregunta Bal, a lo que la mediática responde que no, que su pareja no podía enterarse y que se iba a quedar cuidando a sus hijos.

Fue entonces cuando Federico le sugiere "revivir viejas épocas", en referencia a sus encuentros sexuales del pasado, y De la V le contesta que ahora no se puede ya que su pareja "lo tiene con lupa". Más adelante, Bal le dice algo que no se llega a ver y Florencia le dice que es un "perverso". "¿Sabés qué es lo que más me ponía al palo? Que cuando te entraba te besaba el cuello y me pedías que susurre cosas", le recuerda el hijo de Carmen Barbieri.

Por otro lado, en el otro chat la esposa de "El Chato" Prada le dice: "Te cuento que la semana que viene quedo sola". "Uy, estás tentando al mismísimo demonio", le contesta Bal. Acto seguido, le hace un particular pedido: "Hacé gimnasia, no te bañes, tu transpiración me mata".

"¡Sucio! ¡Esos morbos que tenés me sorprenden!", le contesta Lourdes. "El olor a culo tan rico que tenías cuando terminábamos de ensayar. Loco, qué hermosa sos", le responde Federico, a lo que ella le dice que extrañaba el año 2019, aparentemente, porque pasaban mucho tiempo juntos.

La palabra de Ángel de Brito sobre los supuestos chats entre Flor de la V y Fede Bal

Las redes sociales se dividieron en dos: los que creen que estas conversaciones son demasiado impactantes como para ser reales y los que están seguros de que podrían serlo tranquilamente. Por su parte, Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), aseguró que estos chats no son reales. "Es falso", se limitó a decir.

Sin embargo, miles de usuarios de las redes opinaron que estaba mintiendo para encubrir a su colega. "Los chats de Flor de la V y Lourdes son reales... No te hagas el dolobu, sé que trabajan en el mismo canal así que si vas a dar información, da la información real y no te hagas el boludo", le reprochó un seguidor, mientras otros señalaron que De la V "tiene protección" en los medios de farándula.