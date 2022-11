Preocupación por la salud de Lourdes Sánchez: "Nunca me dolió así"

La bailarina subió una foto que generó gran incertidumbre y luego explicó cuál es la dolencia que la llevó a irse a urgencias.

Lourdes Sánchez generó gran preocupación por su salud al mostrar una particular foto en donde se la veía en una guardia médica. La esposa de Pablo "El Chato" Prada compartió una serie de historias en Instagram en donde se la veía realizando trabajo de jardinería y mantención de la casa, pero alarmó cuando finalizó su día en la guardia de un hospital.

Hace algunos días atrás, la famosa bailarina subió una serie de historias a Instagram en donde se la veía en compañía de su hijo limpiando las canaletas del patio, pero lo que más llamó la atención fue el miedo que tenía el pequeño a que su mamá se cayera. Casi como una premonición, unas horas más tarde, Sánchez compartió una foto desde el hospital con un llamativo mensaje: "En la guardia. Será de tanto trabajo en casa".

En diálogo con PrimiciasYa, Lourdes contó los detalles sobre su salud y confesó qué le sucedió. "Me diagnosticaron migraña con aura", reveló la exparticipante de ShowMatch sobre la dolencia que la tomó totalmente desprevenida. En este marco, amplió: "Fui a la guardia porque me dolía la cabeza de una manera que nunca me había dolido así".

Además, también profundizó sobre la sintomatología que empezó a manifestar y que le sirvió de alarma. "Empecé a ver distorsionado de un lado y después de eso vino el dolor fuete de cabeza. A veces te puede pasar eso, donde ves distorsionado, te mareás o hasta ves luces de colores antes de un dolor fuerte de cabeza", confesó. Afortunadamente, ya se encuentra bien y sin complicaciones.

Lourdes Sánchez antes de ir a la guardia.

Lourdes Sánchez su relación con los hijos de Chato Prada: "Chocante"

Lourdes Sánchez reveló en una charla con Revista Gente cómo es el vínculo que mantiene con los hijos de Pablo "Chato" Prada, su marido y padre de Valentín. "Le molestaba, porque era chocante", contó la bailarina respecto a la relación que llevaba con Florencia y Julián. Además también dio detalles de cómo se lleva actualmente con los hijos de su marido.

Es que Florencia es un año mayor que Lourdes, lo que provocó algunas situaciones incómodas. "Tenemos re buena relación. Siempre la tuvimos en realidad. Flor tiene un año más que yo y al principio seguro le molestaba, porque era chocante", le contó Lourdes Sánchez a Revista Gente en una entrevista reciente.

De todos modos, la bailarina aclaró que todos ya "crecieron" y hasta Florencia es mamá de "dos bombones" que Lourdes siempre quiere cuidar. Mientras que también se refirió al vínculo que tienen los hijos mayores de Prada con el pequeño Valentín (nació en el 2016): "Son un amor con Valentín, su hermanito. Hace poquito viajaron el Chato con Julián y Valentín, hicieron un viaje de hombres, de hermanos".

Para cerrar, la bailarina y actriz habló de qué admira del Chato Prada. "Antes de tener a Valentín, yo veía cómo era con Florencia y con Julián (sus hijos mayores) y decía 'Ay, quiero que sea el padre de mis hijos'. Él es muy solidario, compañero, buen hermano, buen amigo", destacó Lourdes sobre el productor.

"Lo veía tan familiero con sus papás, tan tierno con sus hermanos y eso me demostró los valores con los que fue criado. Fue una de las tantas cosas, después admiro cómo trabaja, cómo se pone al hombro todos sus proyectos y y la creatividad que tiene", concluyó Lourdes Sánchez sobre el Chato Prada, con quien lleva más de 10 años en pareja.