Filtran las amenazas de Camila Homs a Rodrigo de Paul: "No sé cómo harás para ver a tus hijos"

Se filtraron los explosivos chats por los que Rodrigo de Paul denunció a Camila Homs por amenazas y extorsión.

Salieron a la luz chats privados de Rodrigo de Paul y Camila Homs, en los que se pueden leer las amenazas que la modelo le envió al padre de sus hijos, quien acaba de denunciarla en la Justicia.

Según trascendió, estos chats fueron filtrados por la Justicia a los medios de comunicación dedicados a la farándula. LAM (América TV) recibió estas capturas de pantalla y se armó un enorme revuelo en las redes sociales.

Resulta que De Paul denunció a Homs por amenazas y extorsión tanto hacia él como a su pareja, Tini Stoessel. En estas conversaciones, se puede leer cómo Camila le dice al futbolista: “Merecés lo peor vos y la puta de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé como harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo”.

En otro fragmento del chat, Rodrigo le reclama que por su culpa su hija no pudo estar presente acompañándolo en el Mundial Qatar 2022: "Ya decidiste que no venga a la final del Mundial por querer ser vos protagonista donde no lo sos. Ella (su hija) decide todo y yo voy a hacer lo que ella quiere porque es más importante que yo. Mi prioridad, a ver si te entra en la cabeza".

A esto, Camila le contestó: "Creerte eso para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento. Ya te dije, que (Tini) no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más". Allí, se puede ver la resistencia de Camila a que su hija estuviese cerca de Tini. Cabe destacar que la niña es muy fanática de Stoessel y le había pedido a su madre ir a su recital, pero Homs se negó.

"Todavía no me conocés vos a mí, te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea, así que cerrá bien el orto", lo amenazó. "Sos la peor basura que conocí en mi vida. Cómo no me di cuenta antes", le contestó De Paul. "¿Viste? Y tranqui que puedo ser mucho peor", cerró la mediática.

Por qué los hijos de Rodrigo de Paul no estuvieron en el Mundial Qatar 2022

Mientras algunos rumores dicen que Camila no permitió que sus hijos viajaran a Qatar porque no quería que estuviesen cerca de Tini, otras versiones dicen que era De Paul el que no quería que Homs viajara con los niños y que le habría pedido que los enviara con su niñera, una joven de apenas 22 años.

Además, el bebé que comparte la expareja tiene apenas 1 año, por lo que a Homs no le habría parecido coherente mandarlo en avión con su niñera. "A mí lo que me contaron es que hubo un llamado de Rodrigo, 5 días antes de la final del Mundial, y le dijo a Camila 'mandámelos con la niñera'", contó Maite Peñoñori en Intrusos (América TV).

"Toda la familia de Rodrigo estaba en Qatar, no podían venir a llevarlos, y no había intención de que viaje Camila", sumó la panelista. Además, agregó que el bebé tiene un año y que "el rapero de Camila también fue que la niñera tiene 22 años, pero Rodrigo quería que los chicos viajaran a la final". Sin embargo, no hay manera de comprobar si esto es cierto o si De Paul no tenía problema en que Homs viajara con los niños.