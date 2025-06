El insólito "reto" de Briatore a Colapinto, con un Alpine lentísimo: "Los domingos"

La insólita advertencia de Briatore a Colapinto, cuando el Alpine no funciona.

De manera insólita, Flavio Briatore lanzó una fuerte advertencia para Franco Colapinto y Pierre Gasly, luego de otra decepcionante labor final de Alpine en el Gran Premio de Austria 2025 de la Fórmula 1. El asesor ejecutivo se descargó con los pilotos titulares que no pudieron llegar a los puntos en el circuito de Spielberg, cuando en realidad es el auto el que no funciona.

Una vez consumado el pobre rendimiento en el mencionado trazado europeo, dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial, el italiano de 75 años dialogó con los medios de comunicación presentes en el paddock y fue lapidario con el corredor argentino y el francés. De hecho, alimentó la incertidumbre que ya existía previamente con relación al futuro de la escudería luego de las renuncias del CEO del Grupo Renault, Luca de Meo, y la del jefe de mecánicos Francis J.S.

Insólito: cuando el Alpine no funciona, Briatore les echa la culpa a Colapinto y Gasly

Preocupado por otra actuación alarmante de los coches franceses, que siempre pierden ritmo en las finales con el transcurrir de las vueltas, el asesor ejecutivo disparó munición gruesa: "Perdimos terreno frente a nuestros rivales directos en el campeonato tras otra carrera sin sumar puntos". Incluso, manifestó que "francamente, este nivel de rendimiento es cada vez más preocupante...". De hecho, agregó que "el auto fue rápido el sábado en la clasificación y debería haber estado cómodamente en Q3 con ambos pilotos", aunque sobre el cierre reconoció: "Los domingos son una historia muy diferente para nosotros".

La frustración de Colapinto tras el 15° puesto en Austria: "No sabemos por qué"

Ya culminada la prueba en Spielberg sin éxitos, el ex Williams consideró que "fue una tarde calurosa y frustrante". Al instante sentenció, prácticamente resignado: "Nos faltó ritmo y sufrimos más de lo habitual con la degradación de los neumáticos. Por ahora, no sabemos por qué”.

Ya con relación al toque del japonés Yuki Tsunoda que complicó el resultado, expresó: "Me chocó, me pidió perdón, así que nada... Todo bien, pero una pena porque rompí el alerón delantero y el piso". También detalló que "se dañó el alerón delantero en el piso". Y se lamentó finalmente: "Así que una lástima porque veníamos mejorando el ritmo, acercándome a Pierre (Gasly, su compañero de equipo). Me hizo perder mucho con las gomas y con los daños, una pena".

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1?

Si bien todavía no está confirmada la presencia del argentino con el Alpine como titular, es muy probable que vuelva a acompañar a Gasly en la 12° presentación de "La Máxima" en la temporada 2025. La misma será en el autódromo de Silverstone en el Gran Premio de Gran Bretaña, el domingo 6 de julio desde las 11 horas de Argentina.

¿Cómo salió Colapinto en sus carreras con Alpine?