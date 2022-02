Filtran la verdad sobre la separación entre Lizy Tagliani y Leo Alturria: "Le descubrió un mensaje con un chongo"

Ángel de Brito reveló un dato clave sobre la ruptura entre Lizy Tagliani y Leo Alturria: habría un tercero en discordia.

Lizy Tagliani y Leo Alturria anunciaron su separación el pasado 28 de enero de una manera sumamente sorpresiva. Sin un historial de discusiones públicas, de un día para el otro la pareja decidió terminar su relación. Días más tarde, Leo dio a entender que fue porque Lizy le había sido infiel y ahora el periodista Ángel de Brito complementó esta información asegurando que ella tenía a alguien más en su vida.

Tagliani fue la primera en anunciar la noticia a través de su cuenta de Instagram con un comunicado en el que decía que habían terminado en muy buenos términos. Incluso, él le había dejado comentarios muy cariñosos y amistosos en la publicación. Después de haber sido acusado por usuarios de las redes de haber estado con Lizy por la fama y el dinero, Alturria se descargó comentando: “No necesito la plata ni fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más”.

De Brito compartió la información que le llegó sobre esto a través de sus historias de Instagram. “¿Qué pasó acá? Se pudrió todo hace dos meses. Esta fue la última nota de la pareja”, comenzó, señalando una nota que ambos habían dado dos meses atrás para el programa No es tan tarde. “Leo le descubrió un mensaje a Lizy con un chongo. Era solo histeriqueo, nunca pasó del chat”, continuó.

Información compartida por De Brito sobre el escándalo entre Lizy Tagliani y Leo Alturria.

“Leo le pidió a Lizy que no lo mate, por eso ella escribió ese descargo amoroso re buena onda. Demasiado, para mi gusto. Leo ‘la picó’ acusándola de infiel”, agregó el periodista. Justo en medio de su separación, Lizy tuvo que irse de viaje con Marley para grabar Por el mundo. Según las palabras de De Brito, “como ya lo habían planeado, Lizy lo llevó igual de viaje por Europa con Marley”.

Lizy Tagliani y Leo Alturria cenando con Marley tras las grabaciones de Por el mundo.

A pesar de que todos le decían a Lizy que no tenía sentido llevarlo de viaje si ya habían terminado su relación, ella no quiso dejarlo sin viajar y lo llevó. “El ‘clan Marley’ le decía: ‘¡No lo traigas! ¡Si ya se separaron!”, prosiguió Ángel, mostrando una foto de Lizy, Marley y Leo cenando con el resto del equipo de producción del programa. “Es el más enojado. El de atrás, que ni mira en la selfie”, señaló.

Qué dijo Lizy Tagliani sobre su separación con Leo Alturria

Después de ver el comentario de Leo acusándola de infiel, Lizy reposteó la captura de pantalla en su cuenta de Twitter y respondió de una forma ambigua, pero dando a entender que él estaba mintiendo. “¿Y esto?”, le preguntó un usuario. “El amor después del amor, jajjaja. Yo ya escribí mi carta romántica y él me contestó… fin”, respondió Tagliani.

Entre los comentarios, se puede ver que la gran mayoría de los usuarios de las redes le creyeron a ella y suponen que él estaría haciendo todo esto para ganar fama. “Era obvio que iba a empezar todo esto una vez que se separasen. ¿Por qué no decís que no te etiqueten más en este tipo de cosas? Digo, sino le das más fama e importancia”, le sugirió una seguidora, mientras otra le comentó: “Siempre me dio mala espina este pibe. ¡Ponele los puntos y terminalo de una buena vez, Lizy!