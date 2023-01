Figura del espectáculo enfrentó los rumores de romance con Alfa de GH: "Inteligente"

La artista en cuestión filtró detalles nunca antes vistos de Walter "Alfa" Santiago. Qué dijo sobre el participante de Gran Hermano.

Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano, está en el ojo de la tormenta por haber dicho que mantuvo un encuentro con una figura del espectáculo. Se trata de Laura Fidalgo, quien rompió el silencio y enfrentó los rumores con comentarios contundentes.

"No lo conozco, nunca lo vi en mi vida. Me empezaron a llegar mensajes avisándome que este señor, Alfa, decía que había salido conmigo", expresó con fastidio en LAM, el programa conducido por Ángel De Brito a través de América TV. "No me gustó por los comentarios que hizo de mí, completamente fuera de lugar, porque no lo conozco", añadió a su descargo.

Hace poco tiempo, el participante de Gran Hermano les había dicho a sus compañeros que Laura Fidalgo le pidió ser su novia. "Me parece de una bajeza total que de a entender algo que nunca sucedió, no está bien", sostuvo la bailarina.

"Me mandaba mensajes por Instagram y me preguntaba por mi papá. Pero después empecé a recibir audios de él insistentemente", reveló frente a la atenta mirada del equipo de LAM. Y concluyó: "La verdad que me re chocó, inteligente no me parece, no es mi estilo. Una persona inteligente, con esa experiencia y esa edad, jugaría más desde ese lado adentro de la casa, sin jugar con personas y dando a entender que salió conmigo, es de muy poco caballero".

Laura Fidalgo dejó mal parado a Walter "Alfa" Santiago, de Gran Hermano.

Siguen los despidos: América TV levantó una de sus grandes apuestas

América TV se encuentra con cambios rotundos en su grilla de programación y se vio reflejado estos últimos días. Es que el canal, cuyo dueño es Daniel Vila, dio de baja un programa nocturno que se posicionaba como una de las máximas apuestas del 2022.

A poco tiempo de haber iniciado el 2023, América TV se desprendió de un ciclo que en su momento causó furor. Se trata de La Puta Ama, conducido por Florencia Peña, que llegó a su fin en la jornada del jueves 26 de enero entre bajo rating y su compromiso actoral con la obra de teatro de Casados con hijos, por lo que realizó un emotivo cierre.

"Intentamos hacer algo divertido, algo disruptivo, que tuviera que ver con llevar alegría a las casas y no con meternos en la vida de los demás. Siempre tratamos de ser buena onda y eso creo que sí se reflejó", expresó antes de despedirse. "Nunca imaginé que este programa generaría tanto debate, pero está bueno ir por la vida rompiendo moldes. Para mí, esto fue un avance", agregó.