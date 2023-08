Fer Dente se abrió y contó la verdad sobre su vida: "No hay mucha explicación"

El conductor de TV vive un fuerte momento personal debido a un quiebre en una de sus relaciones. Fernando Dente contó el motivo de su angustia en América TV.

Fernando Dente dio a conocer que atraviesa un difícil momento personal debido a un duelo. El cantante, actor y conductor de televisión dio a conocer el motivo de su desazón y se mostró algo desencajado por lo que ocurrió en su vida en los últimos días.

Dente ha compartido en sus redes sociales foto con su novio, el actor Nicolás Di Pace, en numerosas ocasiones en los últimos años. A pesar de esa realidad, el conductor de Noche al Dente en América TV contó que su vínculo llegó a su fin y reveló cómo se siente al respecto, después de tres años de relación.

"El amor es un misterio, o al menos para mí. Se escribió toda la vida del amor, se han hecho películas, novelas, libros, pero cuando llegan estos momentos, que una relación se termina, como que uno trata de decir ‘bueno, es esto lo que pasó', y a veces no es así. En este caso no fue así", comenzó su descargo Dente en diálogo con Ángel de Brito y el equipo de LAM. Y sumó: "Fue una relación hermosa de casi tres años y medio, con una persona increíble como es Nico, una hermosa persona, no solo por fuera, que lo es muchísimo, sino el triple por dentro, construimos un montón de cosas, y a veces la vida, los crecimientos personales, las búsquedas, los encuentros, los desencuentros... no hay mucha explicación".

Fernando contó que este año fue muy intenso para ambos y reveló que las cosas dejaron de funcionar como lo hacían en los primeros años de relación. "Una separación es muy dolorosa, sobre todo cuando hay amor, que es una frase que se escucha mucho, pero creo que también habla de cómo estamos evolucionando con los vínculos. Uno no solamente se separa porque se muere el amor, a veces el amor se modifica, se transforma, la sarasa que le quieras poner, pero lo más lindo es poder mirar a los ojos al otro y decir ‘che, hasta acá fue espectacular, veremos qué dice la vida, pero no nos elegimos más como pareja", agregó el artista.

La palabra de Fernando Dente sobre su relación con su hermano Tomás

"Yo tengo 33 años, Tomi es mayor. Si él quiere que diga su edad. Ya desde mis 17, casi que más de la mitad de mi vida, tomamos caminos distintos. Yo le deseo lo mejor y siento mucho amor por él. Tenemos una familia muy particular también", contó el menor de los Dente en diálogo con Socios del Espectáculo. Y sumó: "Sí siento que a veces es como rara la sensación, o al menos lo que percibo yo cuando me hacen esta pregunta es tener que justificar por qué uno elige o no estar cerca de tal o cual persona por más que Tomi sea adorable y una persona hermosa y que todos aman y amamos".

La reacción de Fernando Dente ante las críticas de Marcela Tinayre

La hija de Mirtha Legrand se quejó de que Dente le ha entregado en varias oportunidades el aire de América TV tarde, ya que Polémica en el bar sale justo después de Noche al Dente. "Lo que tengo para decir de eso es que la adoro y que va a venir al programa, estamos poniendo fecha. De esas cosas yo no tengo idea porque son cosas que maneja el canal, así que está en todo su derecho a quejarse y se tiene que quejar", reaccionó Dente ante los dichos de Tinayre.