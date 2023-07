Fer Dente contó por qué no se habla con su hermano Tomás: "No va a pasar"

El conductor de Noche al Dente y periodista de El Nueve están distanciados desde hace años. Los motivos de la interna familiar.

Fer Dente sorprendió a todos al mostrar sus habilidades como conductor en Noche al Dente, su ciclo en América TV. El actor cada noche se destaca por sacarle testimonios relevantes a las figuras de distintos ámbitos que lo visitan y en las últimas horas reveló a que estrella de la televisión nunca invitará

El artista fue a Bibi Biri y habló sobre uno de los puntos de su vida personal que más controversia despierta: su relación con su hermano Tomás Dente. El periodista y el director comedias musicales llevan tiempo distanciados, y para el público sus interacciones se limitan a comentarios en redes sociales.

"Este es uno de los grandes misterios que la gente quiere saber de la farándula argentina. Buscan: '¿Qué pasó entre Tomi y Fer Dente?'. ¿Qué es lo que pasó entre ustedes?", preguntaron directos los conductores del ciclo que va por el canal de streaming Republica Z. "Soy cuidadoso de no hablar porque somos dos. Pero, por otro lado, sí me gusta cuando surge el tema porque hay un punto como de los mandatos, ¿viste? Yo siempre digo que Martín Fierro que decía 'los hermanos sean unidos'... era hijo único. Está todo bien pero a veces no va la relación con tu hermano. No es fácil", expresó Fernando.

"Yo tengo 33 años, Tomi es mayor. Si él quiere que diga su edad. Ya desde mis 17, casi que más de la mitad de mi vida, tomamos caminos distintos. Yo le deseo lo mejor y siento mucho amor por él. Tenemos una familia muy particular también", reconoció el conductor de América TV y remarcó: "Sí siento que a veces es como rara la sensación, o al menos lo que percibo yo cuando me hacen esta pregunta es tener que justificar por qué uno elige o no estar cerca de tal o cual persona por más que Tomi sea adorable y una persona hermosa y que todos aman y amamos".

Luego, Sebastián Manzoni, más conocido como "La Tía Sebi", le consultó si se arrepentía de haber contado su historia personal al descubrir quién era su verdadero padre, ya que el conductor de El Nueve se molestó con la exposición del apellido, y Fer fue tajante: "Para nada. Es mi historia, mi identidad. Puedo hacer y deshacer con eso lo que quiera".

Por último, los integrantes del programa cerraron el picante cuestionario con una pregunta polémica: "¿Hay alguien que no entrevistarías?". "A mi hermano", exclamó y lanzó una carcajada. "No me hinchen las bolas porque me lo piden todo el tiempo. No va a pasar", cerró.

Fer Dente contó que su padre era cura

Fernando Dente generó gran revuelo al contar su dura historia familia. "Antes de morir, mamá me reveló que soy hijo de un cura, que era catequista del colegio de mis hermanos", reveló el actor hace cuatro años en una entrevista. Y aunque reservó la identidad de su padre biológico, un tiempo después Rodrigo Lussich lo mostró en televisión.

"Este hombre formó una familia con otra mujer. Dejó los hábitos y tuvo sus hijos. Era un hombre querido y respetado en el colegio. Y es este. Esta es la foto del verdadero padre de Fernando Dente, que hoy es noticia porque su hijo quiso contarlo. Su nombre de pila es Fernando, igual que el hijo", indicó el periodista en el programa Confrontados. Ese episodio habría generado un cortocircuito entre Fer y su hermano Tomàs Dente, pero el artista siguió hablando del tema cada vez que lo preguntaron al respecto.

"Ella –que había tomado distancia de papá por sus episodios violentos– quedó embarazada y entró en pánico: sola, con otros tres hijos y sin trabajo. El cura le habría ofrecido dejar los hábitos y e irse juntos. Pero fue entonces cuando papá le propuso volver con un viaje de "reconciliación" a Bariloche. ¡Y yo que siempre creí que había sido gestado en el sur!", precisó el conductor de Noche al Dente, en dialogo con la revista Gente. "Cuenta la leyenda que –por algunas cuestiones– yo llegué a tener contactos esporádicos con 'el cura', hasta antes de tener edad como para poder contarlo", agregó.

En esa entrevista con el semanario, además de contar quién es su padre biológico, Fernando relató que se contactó con él vía mail, se conocieron, pero que la relación no continuó en el tiempo. "Él no tenía ganas de un vínculo y lo mandé a la mierda. La verdad es que prefiero que no nos veamos más', le dije. Y ya. Después de todo, nunca me gustaron sus zapatos", aseguró el actor.