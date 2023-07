El Nueve le canceló un programa a dos famosos conductores: "Sin trabajo"

Las autoridades de El Nueve tomaron la drástica decisión de dar de baja un programa. El motivo del inesperado adiós a un ciclo televisivo que conducían dos famosos conductores.

La competencia en la TV argentina está muy complicada. Pese a que las noticias más resonantes de cambios en la programación la dan El Trece y Telefe, en El Nueve también dan que hablar. En las últimas horas, las autoridades del canal tomaron la fuerte decisión de cancelar un famoso ciclo televisivo.

Se trata de La Tarde del Nueve, el programa que comenzó en marzo de 2023 y que conducen Tomás Dente y Pía Slapka los sábados y domingos desde las 14 hasta las 18 horas. El ciclo de entretenimiento, que cuenta historias de vida, testimonios conmovedores y también invitados famosos, fue dado de baja y la dupla de presentadores optaron por dar la cara para explicar lo sucedido.

A través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, Dente expresó: "Lamentablemente, tengo que anunciar el fin de un ciclo hermoso. Tenía todo: buena vibra, lindos contenidos, rating, y un grupo humano excepcional". Al mismo tiempo, el conductor dio a entender que se trató de una decisión de los directivos de El Nueve: "La decisión nos excede. Finalmente, a fin de mes terminamos este viaje".

Por otra parte, Tomás Dente trató de mirar el lado positivo y de quedarse con la experiencia que tuvo en el canal: "Creo que no hay nada más sano que aceptar las caídas. Lograr encontrar en ellas el sabor de la victoria, de saber que las cosas se hicieron con el corazón y a pulmón. Como un perfecto oxímoron: en la pérdida también hay un trofeo". Y concluyó: "El trayecto fue corto, pero... ¿Quién nos quita lo bailado? Estoy oficialmente sin trabajo. Cuánto para seguir aprendiendo. Dios es grande".

Por qué El Nueve canceló Las Tardes del Nueve

De acuerdo a lo que indicó Ángel de Brito por medio de su cuenta de Twitter, El Nueve levantó Las Tardes del Nueve "por recortes de presupuesto" del canal. Y añadió que en el canal abundan los problemas financieros: "Los panelistas que cobran por actores siguen sin cobrar, lo mismo pasa con actores que realizan sketches (no cobran desde marzo). Recortaron la técnica de los fines de semana".

Explotaron las internas en El Nueve y Beto Casella abandona Bendita TV

Beto Casella es uno de los conductores estrella de El Nueve. Sin embargo, en las últimas horas estalló una interna entre el líder de Bendita TV y las autoridades del canal, provocando la salida intempestiva del oriundo de Haedo. Fue el periodista Ángel de Brito quien confirmó la noticia en Twitter.

Según la información del conductor de LAM (América TV), Beto Casella y otros conductores de El Nueve no percibieron el pago del mes de mayo. Es por esta razón que el líder de Bendita TV tomó la determinación de no presentarse a trabajar hsata que se regularice su situación.

"Escandalo en Canal 9, varios conductores no cobraron MAYO. Por eso, Beto CASELLA decidió no hacer el programa hasta que le paguen. lo banco a full. Los conductores somos trabajadores, no somos millonarios como los empresarios", fueron las palabras que eligió Ángel de Brito. Ante esta situación, el programa más visto de El Nueve se quedará sin su figura.