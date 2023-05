Marcela Tinayre reveló la verdad sobre la salud de Mirtha Legrand: "Cambió"

La hija de la famosa conductora rompió el silencio y contó detalles desconocidos sobre la evolución de su mamá luego de la reciente operación.

A semanas de haberse sometido a una operación para colocarse un marcapasos de nueva generación, Mirtha Legrand aseguró estar recuperada y lista para volver a trabajar a la televisión. Sin embargo, su hija Marcela Tinayre decidió hablar al respecto y contó detalles desconocidos sobre la evolución de su mamá.

Invitada a LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV, Tinayre habló de su desembarco al mismo canal como conductora de Polémica en el Bar. Sin embargo, no pudo evitar ser consultada por su mamá, quien generó gran preocupación tras someterse a la operación y decidió contar la verdad desde su punto de vista.

"Está bárbara chicos, le cambió la voz y se le fueron esos miedos que tenía sobre la operación", empezó por contar Tinayre al respecto y aseguró que gracias a esa operación logró mejorar otros temas de salud. Luego, aseguró: "Está regia, pero no saben lo que es". Además, confesó que fue ella quien le pidió que se colocara el marcapasos porque era una solución más simple a sus problemas.

En este marco, sumó: "Yo insistí mucho con todo esto y con toda la prensa porque hay mucha gente que se pone marcapasos, y mucha gente joven. Habría que difundirlo más, no hay que tener miedo". Luego, continuó: "Yo tengo a muchos amigos que les pasó que se cayeron y el miedo que teníamos era que mamá se caiga a la noche, estábamos todos inquietos y el cardiólogo dijo cuando le pusieron los stent nos dijo ‘el próximo paso es el marcapasos".

Por último reveló que el principal miedo de Legrand radicaba en que no quería "tener un cuerpo extraño en su cuerpo", pero luego lograron convencerla. "Le dije: ‘ya tenés dos stent así que para extraño ya está'", sentenció Tinayre sobre el tema y confesó que hicieron un arduo trabajo para convencerla.

Grave acusación de Moria Casán a Mirtha Legrand tras su operación: "Trucada"

Moria Casán opinó sobre la recuperación de Mirtha Legrand tras su intervención quirúrgica y fue letal con la diva de los almuerzos. La "One" reaccionó ante una foto que publicó Teté Coustarot de "la Chiqui", donde se la ve reluciente a días de la instalación de un marcapasos en su corazón.

"Me da foto trucada, la señora no usa pantalones, y no creo que ese tobillo y ese pie sean de ella", señaló Moria en uno de sus tweets y así encendió un nuevo escándalo mediático, después de su pelea con Mauro Icardi y Wanda Nara. El comentario de la madre de Sofía Gala Castiglione se refirió a un posteo de Coustarot en su cuenta de Instagram.

"Estamos festejando con Chiquita su presente fantástico y su recuperación al 5° día de la colocación del marcapasos!", escribió Teté en el pie de foto de su posteo, en el que se va Legrand con una sonrisa sentada en el living de lo que parecería ser su casa.

La publicación de Teté Coustarot recibió el amor de parte de muchas figuras de la televisión, a pesar del descreimiento de Moria: "Es genial la recuperacion de la Chiqui es wonder woman la amo", Susana Giménez; "Se la ve genial! Esta divina", Marley; "Mándale un beso enorme. Mirtha, te adoro", Georgina Barbarossa; "La amamos", Guido Zaffora; "Espléndida", Karina Iavícoli.