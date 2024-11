Fátima Flórez fue despiadada con Yuyito González: "No hay"

Fátima Flórez muy dura con Yuyito González

La humorista, imitadora y actriz Fátima Flórez brindó una entrevista en la que se refirió de manera muy dura a la novia del presidente Javier Milei, Amalia "Yuyito" González, y mostró que sigue enojada por algunas actitudes que tuvo la actual "primera dama" con el mandatario cuando aún era su pareja.

En noviembre del año pasado, Milei visitó Empezar el Día (Ciudad Magazine) mientras estaba en una relación con Fátima, quien no perdona la conducta de Yuyito durante la entrevista.

Durante una nota en A la Tarde (América TV) a Fátima Flórez le consultaron si en su próximo show, que será en Carlos Paz durante la temporada de verano, iba a imitar a Yuyito González como hace con otras figuras argentinas durante sus espectáculos.

"Nunca la imité porque hay gente que no es muy imitable ¡Yo imito celebrities! Hago a Cristina Kirchner, Liza Minelli, María Becerra, es un show donde yo hago lo que yo creo que el público tiene ganas de ver, me puedo equivocar", disparó en charla con el programa conducido por Karina Mazzocco, la ex pareja de Javier Milei, ninguneando a la actual novia del presidente.

El duro mensaje de Fátima Flórez a Yuyito González

Tras esto, el periodista Diego Estévez insistió en que "al público le gustaría ver una imitación de Yuyito González". Fátima Flórez no se quedó atrás y redobló la apuesta: "¿Pero toqueteando o sin toquetear?". Claramente, la imitadora quedó molesta por el contacto de la ex vedette con el mandatario durante aquella entrevista.

De todas maneras, trató de recular para llevar paños fríos a la situación, aunque la referencia quedó más que clara. "Y quiero aclarar que yo no hablé específicamente de nadie cuando dije que, para mí, cuando un hombre está en pareja es intocable e inmirable, creo que es de zorra querer bebotear y todo eso, pero es una apreciación mía", cerró la humorista.

Este no es el primer cruce entre la ex y la actual del presidente Javier Milei y si bien tanto Yuyito González cómo Fátima Flórez intentan no hablar de la otra, en más de una ocasión hubo fuertes críticas "disimuladas" y varios ninguneos tratando de restarle importancia al asunto.

Cabe señalar que ambas casi comparten escenario en los Martín Fierro Latino que se celebrarán en Miami, ya que Yuyito está ternada por su labor como conductora y Fátima será homenajeada por su carrera, pero la actual pareja del presidente reveló que no asistirá por temas de agenda del mandatario.