Famoso conductor subió una foto con More Beltrán y reavivó los rumores de romance: "Con ella"

Un conductor de ESPN subió una foto con Morena Beltrán en su Instagram y hay nuevos rumores de romance.

No es la primera vez que un posible romance entre Juan Marconi y Morena Beltrán es noticia. La relación laboral de ambos en ESPN tendría un nuevo capítulo pero a nivel amoroso y las redes sociales fueron otra vez protagonistas. El conductor subió una foto con su compañera a Instagram con un imperdible detalle que reavivó los rumores de su unión tras varias semanas de incertidumbre.

La última vez, fue a principios de diciembre de 2021 cuando Marconi reveló sus sentimientos hacia Beltrán en el programa Debo decir, conducido por Luis Novaresio. En aquella ocasión, no confirmó si salían o no, y sólo aseguró que su vínculo es profesional. A su vez, se refirió a la amistad entre el hombre y la mujer dando su opinión con respecto.

En las últimas horas del lunes 10 de enero, Juan Marconi subió una imagen junto a Morena Beltrán que superó los 12.000 likes y 100 comentarios en su cuenta de Instagram, @JuanMarconi. En la misma escribió: "De regreso con ella @MorenaBeltran10". Pero el detalle impactante no estuvo en las palabras, sino en que luego del apellido de su compañera agregó un corazón. Esto, sin dudas, trajo de nuevo la especulación sobre su relación.

La periodista le respondió con dos corazones minutos después, lo que marcó otro indicio del amor que hay entre ambos y que aún no oficializaron. Ante esta respuesta, varios seguidores comentaron la publicación esperando que haya una confirmación del rumor, pero no hubo respuesta por parte de los conductores de SportsCenter. ¿Será que están juntos?.

La revelación de Marconi sobre su atracción por Morena Beltrán

"No estoy saliendo con Morena Beltrán… pero no te odio para nada por la pregunta. Es mi ex compañera porque ahora estoy de licencia en el canal porque vamos a participar en las elecciones", explicó el conductor de televisión a principios del mes de diciembre y aludió a que su vínculo con su colega sería solo profesional.

"Pero More es compañera, te diría que amiga… No como mis amigos de toda la vida porque la conozco hace poco tiempo, pero es una divina, talentosa. Para mí, es la mejor aparición lejos del periodismo", siguió Marconi. Luego, se refirió a la amistad entre hombres y mujeres: "Existe, pero después… son etapas y momentos. No estoy hablando puntualmente de More. Nunca pasó nada con ella ni está pasando. Cuando uno dice la verdad, no tartamudea", concluyó.