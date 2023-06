Estelita Ventura decidió contar la verdad sobre la infancia de More Rial: "No tuvo"

La exesposa de Luis Ventura reveló intimidades del matrimonio de Jorge Rial y Silvia D’Auro. Además, compartió una teoría sobre los supuestos planes del conductor de Argenzuela para "dañar" a su hija.

La pelea entre Morena y Jorge Rial parece no tener fin. La última en sumarse a la mediática disputa entre el periodista y su hija mayor fue Estelita Ventura. La exesposa de Luis Ventura participó de la última emisión de LAM, fulminó al conductor y a su exmujer, Silvia D´Auro, y contó escabrosos detalles de la crianza de sus hijas adoptivas.

“Me da mucha pena porque la historia de vida de ella es demasiado triste, muy dura, como para estar pasando todo esto...", subrayó Estelita. Y enumeró los padecimientos que padeció More en sus cortos 24 años: "La madre biológica dejarla, la madre se fue (D’Auro) y quedó al cuidado de él (Rial), que en las revistas vendía que era un padre y no era un padre”.

Estelita fue lapidaria con las actitudes del exmatrimonio para con sus hijas. "Nunca hubo amor. Siempre vi en esa casa que no había amor, no había cariño, no había lo que es familia”, aseguró la mujer que fue muy cercana a la familia por la estrecha amistad entre Rial y Ventura. “Quiero que cuando la tengan a Morena acá alguien le pregunte si tuvo trato con su abuela paterna. Si alguna vez tuvo trato con Victoria, para que vean dónde estaba la familia ¿Por qué no le preguntan cuántas veces vio a la abuela? Porque no estaba, porque yo que estaba en los cumpleaños y Victoria no estaba. A Victoria solamente la vi en el casamiento, después no la vi más”, subrayó.

Consultada sobre si fue D´Auro quien se fue alejando de sus hijas o si Rial la había apartado, Estela aseguró: “Yo lo que vi en ese matrimonio es que nunca hubo intención de ser ni madre ni padre. Ninguno de los dos”. “¿Y por qué adoptaron?”, le preguntó el panel de LAM. “Que sé yo, porque de pronto un título de una revista vendía, o Silvia tenía problemas con él, y para no separarse o irse de pronto venía una adopción”, respondió. Incluso reveló que antes del divorcio estuvieron a punto de adoptar a un nene.

Ángel de Brito le preguntó a la ex de Ventura si le sorprendió el conflicto entre Jorge y Morena, pero lo negó y apuntó contra el conductor de C5N. “No, yo lo esperaba, porque algún día se le tenía que caer la máscara y salir a relucir lo que yo siempre dije de él: mala persona”, remarcó.

Aunque aclaró: “Conmigo nunca tuvo una discusión, pero nunca me gustó su forma de ser y yo veía que no era amigo (de Ventura)". "Lo que yo veía no lo veían del otro lado. Sentía que era todo aprovechamiento, buscar dónde te puedo sacar esto, lo otro. Estaba siempre pendiente, ‘si subís un peldaño te bajo dos’. Fue siempre así”, completó.

Jorge Rial va por la custodia de su nieto

Estelita Muñoz, la exesposa de Luis Ventura, visitó LAM para hablar sobre la relación entre Morena, Jorge Rial y Silvia D´Auro y manifestó su mayor preocupación: teme que el conductor trate de obtener la tenencia de su nieto Francesco. Un plan que ya habría planificado, según Yanina Latorre.

Estelita aseguró que trataría de “darle mucho cariño, todo el que no tuvo en todos estos años de su vida” a Morena, si ella fuese su madre, y remarcó que “hay que protegerla más que nunca”. Luego, compartió una teoría que causó estupor a las "angelitas": “Tengo miedo de que vayan por el niño. Tengo mucho miedo de que, con tal de seguir dañándola, se metan ahí. Ojalá me equivoque”.

“Él está tan amigo del padre del nene. Primero dijo de todo, pero hoy está re amigo. En vez de apagar el fuego, le echa nafta”, indicó Estela y añadió: “Esta pelea entre las hermanas, ¿a vos te parece que se digan lo que se dicen? ¿Cómo no toma una iniciativa?”.

A continuación, Yanina Latorre interrumpió y leyó un mensaje al aire que le llegó de una fuente desconocida. "'Jorge está muy enojado porque el nene no está yendo al jardín. La pelea inicial fue por eso. Ahora Jorge se está aliando con Facundo y su mamá para actuar jurídicamente sobre Morena con respecto al nene’", compartió con sus compañeros y completó: “’Va por todo. Ya lo tiene arreglado con Béccar Varela para ver qué hacer. Quiere alegar que More tiene problemas emocionales para una insania como hizo la otra vez, que le pidió ayuda a Capulla, por eso dice todo el tiempo ‘quiero proteger a mi nieto'".