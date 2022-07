La exesposa de Luis Ventura recordó la infidelidad y lo dejó en ridículo: "Arrodillado"

La esposa del famoso periodista dio a conocer por qué nunca perdonará a su exesposo tras su separación. Luis Ventura terminó su relación con Estela hace más de una década.

Estelita Ventura dio detalles de su separación de Luis Ventura y el momento en que se enteró que el periodista le había sido infiel. En un picante descargo, reveló cómo fue la reacción de sus hijos en esa situación y aseguró que fue por el sufrimiento de ellos que no pudo perdonar a su expareja.

"No soporto la mentira, odio a la gente que miente y a la que roba, por eso y soy muy derecha, a veces demasiado. Me criaron así. En el momento en que me pasó eso, me quedé en blanco", comenzó la exesposa de Luis Ventura en el ciclo El Run Run del Espectáculo. Y agregó: "Mucha gente que vino a casa por ese tiempo me dijo que no podían creer que yo no hubiese reaccionado, como hacerle un daño, o hacernos".

Estelita relató que en ese momento se quedó estupefacta en la cocina de su casa mientras Ventura estaba "arrodillado" a modo de súplica de perdón. "Lo miré y vi a mis dos hijos bajar llorando. Y eso no me lo olvido. Vinieron llorando a abrazarme y me dijeron algo que hoy todavía me duele. Y eso no lo perdono, porque no solo sufrí yo sino que sufrieron mis hijos y se destruyó una familia", concluyó su descargo la panelista de televisión.

Las fuertes declaraciones de Luis Ventura tras su carta a Jorge Rial

"No dije nada que no fuera cierto. Es algo que yo sentí y viví; nadie me la cuenta. Todos estos años me he guardado un montón de cosas para preservar, pero me doy cuenta que del otro lado no se cuida una fuente de trabajo de 500 trabajadores. Entonces, digo: '¿Tenemos que estar escuchando cosas que son mentiras?'", comenzó su descargo Ventura en Intrusos, tras su enojo con Jorge Rial por sus dichos sobre los problemas internos de América TV.

Ventura aseguró que su excompañero y amigo le ha cancelado notas para no ser opacado, así como también bajaba invitados que podían dar buena audiencia cuando él estaba de vacaciones, para que el programa no midiera más en su ausencia. "¿Se acuerdan cuando abrió un programa diciendo que le iba a pegar un tiro en la cabeza a Ricardo Fort? Si quieren les hago la lista, Marianela Mirra. Si quieren, sigo, eh. Ni siquiera estoy enojado con él; si lo veo lo saludo. Me cansé de callarme cosas que me indignaban", concluyó enojado el periodista.