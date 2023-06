Jorge Rial publicó una sorpresiva foto tras el escándalo con Rocío y Morena: "Fue abandonada"

Jorge Rial realizó un posteo en sus redes sociales luego de la discordia entre sus hijas Rocío y Morena.

Jorge Rial se encuentra en la mira de todos tras el escándalo mediático que involucra a sus hijas Morena y Rocío. A pesar de eso, se mostró activo en sus redes sociales donde publicó una imagen que despertó todo tipo de reacciones en sus seguidores. "Para los que preguntan", escribió.

Desde que Morena Rial apareció en los medios para ventilar todos los detalles de su historia familiar con Jorge estalló el mundo del espectáculo. LAM, A La Tarde y Polémica en el bar fueron algunos de los programas de América TV en los que fue entrevistada mientras la postura del conductor fue de máxima discreción, aunque recientemente se hizo ver en su cuenta oficial de Instagram.

El posteo de Jorge Rial con su nueva mascota

"¡Bienvenida Malasaña!", expresó en sus historias dándole la bienvenida a su nueva mascota: una perra. En otro posteo realizado en la misma red social, el conductor que ahora se tomó un descanso de Argenzuela por C5N explicó la historia del animal que se convirtió en la nueva integrante de la familia.

"Para los que preguntan: Malasaña llegó hoy a casa. Es adoptada. Fue abandonada, rescatada y ahora con nosotros", precisó Rial. Mientras tanto, el escándalo familiar con sus hijas Morena y Rocío más su expareja Silvia D'Auro continúa latente en el espectáculo.

Jorge Rial explicó cómo adoptó a su perra

Rocío Rial rompió el silencio y arde la interna con Morena y Jorge: "Le dejaron de pagar"

La pelea entre Morena y Jorge Rial no deja de sumar nuevos protagonistas. La última en involucrarse en el mediático conflicto fue Rocío Rial, quien defendió a su padre y le hizo una dura advertencia a su hermana.

"Me rompe mucho las pelotas lo que estuvo diciendo últimamente. No me interesa ni un poco ya lo que tenga para decir", sostuvo Rocio, en diálogo con A La Tarde, y agregó: "Me parece que después, no importa cuánto perdón pidas cuando se te pase la locura. Ya de esto, no se vuelve".

“Podés decir que es búsqueda de amor o todo lo que quieras, pero cuando salís a hablar de todo solo porque te dejaron de pagar el alquiler y la niñera mientras Jorge le seguía pagando el colegio del nene, me parece que no da. Estoy enojadísima con ella”, indicó. La breve nota llegó a los oídos de su hermana y, fiel a su estilo, se despachó con un rosario de insultos.

"Me chup... tres huevos mi hermana. Para mí tampoco hay vuelta atrás en nuestra relación. Ella sabe que nunca tuve feeling con ella", subrayó y añadió: "Sé lo que hago y lo que no, que ella se meta en su vida, que demasiado depresiva está como para venir a romperme los h… a mí".