Estefi Berardi contó que Jorge Rial pasó por el quirófano en España: "No te enojes"

Revelan que Jorge Rial se tomó un avión hacia España para someterse a un tratamiento estético: de qué se trata.

Jorge Rial atraviesa el duelo de su separación con Romina Pereiro, con quien firmó el divorcio recientemente. Tras este trámite, el exconductor de Intrusos se tomó unos días de descanso en España. Sin embargo, salió a la luz un motivo específico por el que el conductor emprendió un viaje a Europa: para hacerse un procedimiento estético.

Todo comenzó cuando un cronista de LAM (América TV) entrevistó a Rial y le preguntó sobre distintos temas, tales como su divorcio con Romina, sus conflictos con colegas de la televisión y el estado de salud de su hija More Rial, quien fue internada de urgencias porque habría perdido un embarazo. Al verlo en pantalla, la panelista Estefanía Berardi notó que algo lucía muy diferente en Rial.

"Con esto que voy a decir no sé si me va a querer mucho, pero está más fachero...", observó la panelista. Acto seguido, reveló una información que le llegó de una fuente cercana al conductor. "A mí me dijeron que se puso pelo en España. No te enojes, Jorge", agregó Berardi.

Inmediatamente, sus compañeras del panel le preguntaron por qué viajó a España solamente para eso, a lo que Ángel de Brito sumó que hay un médico muy reconocido del país que ahora se fue a trabajar a España, en donde instaló su clínica, por lo que es muy probable que Rial haya ido a verlo. Hasta el momento, el conductor no brindó detalles sobre el tema.

La palabra de Romina Pereiro y Jorge Rial sobre su divorcio

Tanto Rial como la nutricionista hablaron por primera vez públicamente sobre su divorcio. Romina explicó que para ella el divorcio fue "una forma de ordenar las cosas" y detalló que los problemas de convivencia fueron un factor bastante determinante a la hora de separarse, ya que convivir "desgasta" las relaciones. Sin embargo, aseguró que hasta el día de hoy tienen un vínculo de mucha "buena onda" y que firmar el divorcio fue lo correcto.

Por su parte, Rial opinó que los motivos de su ruptura fueron circunstancias que los dos estaban atravesando de manera individual, sumado al contexto de la pandemia. Además, soltó una revelación: "Voy a confesar algo: nos llevamos mejor ahora que cuando nos divorciamos. Hoy nos damos cuenta de que no fue falta de amor, fue otra cosa. Todo lo demás fluye, seguimos siendo familia. Yo salí el otro día con mi hija, con mi nieto y con Viole y con Ema, (hijas de Romina) que son también mis hijas".