Espert no fue a una entrevista en A24 y Feinmann lo liquidó en vivo: "Listo, ya está"

Eduardo Feinmann contra José Luis Espert.

José Luis Espert hizo oficial su renuncia como candidato a primer diputado de La Libertad Avanza en Buenos Aires, para las venideras elecciones. Esto lo hizo efectivo tras el escándalo en que se ha visto envuelto, más precisamente por su vínculo con "Fred" Machado, acusado de narcotráfico y que le giró 200.000 dólares al hombre de la política, el cual adujo que fue en concepto de "una asesoría".

Esto tuvo una gran repercusión no solo entre sus pares, sino también entre los opositores y el mundo de las redes. Hubo desde quienes señalaron una supuesta "operación mediática" llevada adelante contra el de Pergamino, hasta quienes se mofaron de los argumentos dados por el mismo y recordaron que Javier Milei llegó a la presidencia con la "lucha contra la corrupción" como uno de sus grandes objetivos. De entre las figuras de renombre que se pronunciaron al respecto está Eduardo Feinmann, quien sacó a relucir un cruce de tuits con Espert para volver a humillarlo. Y esta vez fue al aire.

El tuit de Feinmann a Espert.

Eduardo Feinmann le volvió a apuntar a José Luis Espert

El choque había iniciado cuando, días atrás, el conductor mencionó en su cuenta de X (ex Twitter) que se barajaba la opción de una posible baja de Espert como candidato luego de que se conoció su relación con Machado. Esto fue desmentido en aquel entonces por el propio excandidato, añadiendo que se lo dirá en vivo en A24.

Sin embargo, finalmente eso ocurrió. Desde luego, Feinmann se regodeó y le contestó con tono burlezco. Este lunes, en vivo y durante su programa en A24, lo hundió aún más al repasar los posteos ya mencionados y alegando: "Ahí está la silla, esperando a Espert". Tras ello, la cámara apuntó efectivamente al asiento, el cual estaba vacío.

"Igualmente, para mí el tema está terminado. No va a venir. Listo, ya está", añadió Feinmann, recordando que Espert "presentó la renuncia a su cargo como primer candidato a diputado".