La actriz reconoció que no fue su mejor perfomance y pidió ir a la sentencia.

Esmeralda Mitre pasó su peor gala en el "Cantando 2020" y el jurado se lo hizo saber con durísimas críticas. Desde que inció la competencia, la actriz optó por cantar más canciones en inglés, razón que molestó a algunos miembros del jurado: al ritmo del clásico "A Little Respect", de Erasure, la heredera de Bartolomé Mitre no convenció a nadie, obtuvo el puntaje más bajo de la ronda y pidió ir a la sentencia.

La actriz ingresó al estudio de El Trece cantando "Joe le taxi", canción francesa que siempre la acompaña cuando llega a la pista y dedicó su previa a hablar de los problemas familiares que vinieron tras la muerte de su padre, al punto de conmoverse y soltar un par de lagrimas en cámara. Si bien luego de cantar "A Little Respect", de Erasure, aclaró que había quedado afectada por la previa, el jurado no aceptó excusa alguna.

Al momento de poner un puntaje, Nacha Guevara destrozó su perfomance y sus previas "aburridas". "Hay desafinadas en los agudos", sentenció, poniéndole un fulminante 3. Parecida fue la devolución de Karina "La Princesita", quien expresó con firmeza un "no me ha gustado en absoluto", repitiendo el 3 de su compañera de banca.

"Estamos en un concurso de canto, y uno debe evaluar el canto. Y no me gustó lo que hicieron, podrían haber afinado un poquito mejor. Lamentablemente no los puedo acompañar con una nota muy alta", sumó Oscar Mediavilla, aportando otro 3. La "bastonera" Moria Casán -con el voto secreto en esta ronda- aportó de su lado: "El falsete me hizo daño al oído. Fue duro, amor mío. Lamentablemente, esta vez no me gustó mucho".

Acongojada, Esmeralda solamente atinó a reconocer sus errores y manifestarse a favor de las críticas. "Me equivoqué, salió mal. Si me quieren mandar de entrada al duelo, estoy de acuerdo", expuso, sin ánimo de iniciar un combate mediático. Con tan solo 9 puntos, Esmeralda se convirtió en la participante con el puntaje más bajo de la ronda, por el momento.