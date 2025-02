"Es un momento difícil": Sergio Lapegüe y un desgarrador descargo en pleno vivo de América TV

Sergio Lapegüe habló sobre un tema coyuntural en el espectáculo.

Sergio Lapegüe debutará el 5 de marzo con u programa propio en América TV, después de décadas como figura de TN. En ese contexto, el periodista acudió como invitado al ciclo DDM en la pantalla del canal de Daniel Vila y allí fue consultado por uno de los temas de coyuntura en los medios argentinos: la detención de Morena Rial.

La hija de Jorge Rial fue detenida en las últimas horas por un delito que habría cometido con anterioridad al hecho ocurrido en un auto robado, que se viralizó en los últimos días. Ante esa realidad, el fundador de Intrusos habló y aseguró que está enfocado en el bienestar de su nieto y se lamentó por el presente de su hija. Sobre estos hechos, Lapegüe opinó y se mostró empático con su colega.

"Es un momento difícil para cualquier papá, no solamente para un colega. La verdad que el momento que debe estar viviendo él es tremendo. Es como que decís no puede ser pero son las cosas. Hay que informar porque es parte de nuestro trabajo, con respeto siempre", comentó con empatía el periodista. Al mismo tiempo, Lapegüe invitó a los televidents a ver El Club, ciclo que llevará adelante junto a Marina Calabró, Mauro Szeta, leo Paradizo, Mica Lapegüe, El Bicho Gómez y equipo.

La despedida de TN de Leo Paradizo, quien será parte del panel de Lapegüe en América TV

"Sepan que no me resulta sencillo, no me resulta fácil grabar este video pero me sentí en la necesidad de contarles que me voy de TN, que ya no voy a continuar en las mañanas de Tempraneros. Es una decisión muy personas por una propuesta que me ha surgido de Grupo América, donde voy a estar a partir de las 10 de la mañana con Lape, me reencuentro con un viejo amigo, no tan viejo. También apuesto al crecimiento en A24", comentó Leo Paradizo en un video de redes. Y sumó: "Creí que era el momento de cambiar, sentí la necesidad de cambiar, de cumplir con un ciclo y de apostar por un nuevo proyecto que me ha entusiasmado. Siento una ambigüedad total, mucha expectativa por lo que viene pero, por otro lado, mucha tristeza por dejar TN".

Paradizo contó que está seguro del cambio que hace en su carrera: "No significa que crea que sea una mala decisión. Considero que es una decisión acertada, atinada, correcta de mi parte. Respetarla y entenderla. Me llegó una propuesta que sentí que debía aceptar. Estoy contento pero me genera mucha congoja irme. Irme de mi casa, TN es mi casa. TN me ha permitido desarrollarme, crecer, generar amistades".

"En un ámbito laboral no es fácil. Dejo un montón de amigos. Quiero darle las gracias a las autoridades del canal. Agradecer a mis amigos, a los que no son amigos pero con los cuales tengo mucha onda, al grupo de tempraneros íntegros, los del aire y los que están detrás de cámara, pasando por la gente de producción, no saben la gente que hay. Le quiero agradecer a Marcelo Fiasche que fue mi jefe directo en estos siete años, apostando por mí, bancándome permanentemente. También (gracias) al grupo de deportes. Y también le quiero agradecer a la gente", concluyó el comunicador.