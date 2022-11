Es oficial: El Trece confirmó el reemplazo de Marcelo Tinelli

Tras varias especulaciones, el conductor ya tiene alguien quien lo reemplace en el canal del sol. De quién se trata.

Los días de Marcelo Tinelli en El Trece están contados y el canal ya confirmó su reemplazo. Luego de haber estrenado la segunda temporada de Canta Conmigo Ahora, formato televisivo que eligió para volver a la pantalla chica en el 2022, un conocido artista tomará el lugar del famoso conductor en las próximas semanas.

Durante la emisión de este domingo 27 de noviembre de Almorzando con Juana, el nuevo conductor asistió como uno de los invitados del ciclo y contó más detalles de su debut en este nuevo rol. Se trata de Manuel Wirtz, el famoso cantante que ocupó el puesto de uno de los 100 jurados durante las dos primeras temporadas de Canta Conmigo Ahora.

Según trascendió, el intérprete de éxitos como Rescata Mi Corazón o Dondequiera que estés, tomará el puesto de Tinelli durante el mes de enero, precisamente cuando "El Cabezón" se tome sus vacaciones. "Si Dios quiere. Gracias a Marcelo y a la generosidad de El Trece que me dan esta posibilidad de este desafío muy grande", reveló el cantante en diálogo con Juana Viale.

En este marco, Wirtz opinó sobre el programa y las oportunidades que brinda. "Es fantástico que los artistas en este país tengan un espacio donde poder cantar, me parece genial. Y encima que te vean millones de personas", confesó Manuel. Por otro lado, añadió: "Gente que por primera vez se anima a ir a un estudio de televisión y cantan muy bien".

Marcelo Tinelli hizo un desesperado pedido de ayuda desde Qatar: "Un desastre, no sé qué hacer"

Marcelo Tinelli vivió un día muy complicado en el edificio en el que se encuentra hospedado en Qatar, país al que viajó para ver el partido de la Selección Argentina: se inundó el edificio en el que se está hospedando.

Justo en la previa al Mundial de Qatar 2022, el conductor de televisión se llevó la pésima sorpresa de que el edificio en el que se encuentra se llenó de agua y todas las personas tuvieron que ser evacuadas.

"Empezó a caer agua por todo el edificio. Una locura. No podemos bajar. Ojalá lo paren. Me mando a bajar por las escaleras", publicó Tinelli en sus historias de Instagram, en las que documentó el minuto a minuto de todo lo sucedido.

“Les muestro lo que está pasando. Miren, no sé. Se activaron las alarmas. Hay agua por todos lados. No sé qué fue lo que pasó, un desastre”, dijo en uno de los videos. “Miren lo que es esto. Cae agua por los ascensores, no sé qué hacer. Hoy sonó todo el día la alarma del edificio, no sé qué va a pasar. Rarísimo. Hasta está cayendo agua por la escalera de emergencia”, agregó preocupado.

En otro de los videos, mostró a las personas que lo están acompañando en este viaje, tratando de evacuarse del edificio: su primo, Luciano "El Tirri"; Federico Hoppe y Alina Moine. Además, el conductor se sorprendió por la reacción del dueño del edificio, quien se mostró indiferente y no lo ayudó.

"Se inundó el depto y así salía el agua. Cuando abrieron la puerta, había medio metro de agua en ese depto. Todos corriendo y estos muchachos dicen que no hay problema y suben con un secador de piso", agregó Marcelo. Y cerró: “Esto es un delirio, tuvimos que bajar corriendo de nuestro departamento en el piso 18 porque se nos inundaba todo. El agua cae como una cascada por la escalera y por el ascensor. Y para ellos no hay problema. Es de locos”.